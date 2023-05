Psicóloga compartilha dicas de como largar o cigarro

Segundo Tatiane Paula, Psicóloga Clínica, o tabagismo tem ação direta ao sistema nervoso central (snc) e ao ser inalada corrobora organismo a produzir a sensação imediata de prazer, por esse motivo, através do prazer inicial alguns indivíduos buscam quantidades cada vez maiores (chamamos de tolerância de consumo) para obter a mesma e ou manter as sensações de prazer.

O Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, tem o objetivo de conscientizar a população sobre os malefícios do cigarro e as consequências para a saúde pulmonar.

Pesquisa promovida em 2021 em todas as regiões do Brasil revelou que apenas 41% dos entrevistados têm o hábito de cozinhar em casa diariamente.

Pesquisa promovida em 2021 em todas as regiões do Brasil revelou que apenas 41% dos entrevistados têm o hábito de cozinhar em casa diariamente.

Contar com a sua rede de apoio: avisar a família sobre riscos em potenciais de recaída de comportamentos para então prevenir possibilidade de lapsos e ou retomada de consumo e criar compromisso consigo mesmo ao contar com apoio externo (amigos, família) mantém propósito em manter abstinência.

Adesão a técnicas de relaxamento, a mais utilizada Mildfulness, yoga... podem ser grandes aliadas para te ajudar ater ferramentas para agregar rotina mais saudável e colaborar aspectos de gerenciar através das técnicas aprendidas as prováveis abstinências que virão. Descobrir novas habilidades é fundamental para manter cérebro em alerta para outras fontes de prazer que podem perpetuar para sua nova vida sem tabaco! Pintar, ir cinema, novos cursos, ativar hobbies desconhecidos, muito importante para fase de desintoxicação e mudança efetiva que você se mantenha firme e com clareza que existem outras fontes de prazer mais eficazes e duradouras que propiciem qualidade de vida!

Mudar aspectos de comportamentos que mantinha ao fumar, cenário é um dos fatores que colabora, situações e pessoas que fazia associações para fumar, limite todas as possibilidades de acesso ao cigarro, é a maneira mais eficaz do cérebro entender que ao mudar ambiente significa que está ocorrendo mudança e reforça comportamento de não fumar.

A DPE-PR (Defensoria Pública do estado do Paraná) lançou nesta terça-feira (30) o projeto (Re)Conhecendo Direit

A DPE-PR (Defensoria Pública do estado do Paraná) lançou nesta terça-feira (30) o projeto (Re)Conhecendo Direit





Evitar situações de pessoas que eram companheiros de tabaco, muito comum tipos de confraternizações rever laços não significa cortar relações com tabagistas que faziam parte da sua rotina de fumar, quando envolve abstinência da substancia e enquanto estiver na fase de desintoxicação é necessário fazer mudança de contato nessas situações em que há pessoas fumando, para não abrir espaço para recaída.





Apoio profissional: Muito importante acompanhamento médico e psicológico para passar pelo processo de evolução de tratamento e para melhor prognóstico. Faça terapia! Em muitos casos o cigarro é visto com companhia e apoio emocional (são crenças mantenedoras distorcidas que a pessoa faz em relação ao hábito de fumar) que se mantém a medida que se instala o padrão de dependência e ocorre naturalmente estreitamento de repertorio onde o padrão do fumante é apenas em torno do tabaco, desmistificar padrões automatizados distorções cognitivas estabelecidas no tabagista é processo psicoterapia com psicólogo especialista em saúde mental e dependência química para entender efeitos da nicotina tem no corpo, desenvolvimento de consciência acerca de novas hábitos, de comportamentos distorções para comportamentos mais estruturados.







Cuidar comportamentos mantenedores: tenha paciência! Lembrar que você até momento consumia substância que ativa diretamente a sensação de bem estar (dependência psico, comportamental e física) diante disso seu copo irá reagir com sintomas de abstinência: ansiedade, insônia ou sonolência, picos de oscilações de humor (irritabilidade) dificuldade de concentração, o tempo de durabilidade dos estágios iniciais de abstinência dura média de um até três meses , nesse período importante manter objetivo e foco em lidar sintomas mais intensos de abstinência, ter calma, aplicar técnica de auto controle e manter proposito do porquê tomou a decisão colabora manter-se dando importância em seguir tratamento.





“Lembrar que a vontade de fumar não irá desaparecer imediatamente no momento em que você decide parar de fumar, trata-se processo gradual e contínuo de uma decisão de controle de impulsos e gerenciamento dos padrões bio (sintomas) Psico (psicológicos) social (tudo que englobou seu comportamento de fumar) a vontade virá, mas você deve aprender a lidar com as vontades e quando bater a (fissura) abstinência é como uma onda, gigante e dura em média de 02 a 10 minutos e passará é surfar em cima da onda e lidar enquanto ela está ali presente!”, finaliza.