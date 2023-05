Confira cinco razões para largar o cigarro pela saúde da sua pele

Uma pesquisa promovida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) revelou que 34,3% das pessoas que fumavam aumentaram o consumo de tabaco desde 2020. Além disso, dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que nove em cada 10 fumantes passaram a consumir cigarro antes dos 18 anos, enquanto o hábito afeta 24 milhões de adolescentes de 13 a 15 anos. No Brasil, esse vício já acomete 100 mil jovens, segundo o Hospital Oswaldo Cruz. Publicidade Publicidade Além dos inúmeros danos à saúde, o tabagismo também é um grande vilão do maior órgão do nosso corpo: a pele. Uma pesquisa da Universidade de Nagoya, no Japão, constatou que o cigarro gera uma queda de 40% na produção do colágeno, uma importante proteína presente no organismo que contribui para a elasticidade, hidratação e resistência da pele. Publicidade

Psicóloga compartilha dicas de como largar o cigarro Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, tem o objetivo de conscientizar a população sobre os malefícios do cigarro e as consequências para a saúde pulmonar.



“As toxinas do cigarro geram problemas que vão desde a queda da oxigenação e do aporte de nutrientes dos tecidos periféricos, até a diminuição da produção de colágeno, causando um ciclo de problemas no funcionamento cutâneo”, reforça Luís Maatz, cirurgião plástico, especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e membro da SBC (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica). Publicidade Para entender alguns dos diversos prejuízos do tabagismo à saúde da pele, o médico listou 5 fatos que farão você pensar duas vezes antes de colocar um cigarro na boca:





Vasoconstrição



Publicidade





É por meio do fluxo sanguíneo que substâncias importantes, inclusive o oxigênio, são transportadas para órgãos e tecidos. No entanto, as toxinas do cigarro diminuem a espessura dos vasos sanguíneos, deixando-os mais contraídos e dificultando a irrigação do tecido cutâneo, o que prejudica a oxigenação das células. “Para se ter ideia, um único cigarro já reduz o nível de oxigênio na pele por cerca de uma hora”, diz Luís Maatz.





Cicatrização comprometida



Publicidade





O cigarro tem forte ligação com complicações pós-operatórias, incluindo infecções de feridas. Com a vasoconstrição, o processo de cicatrização é afetado, já que as substâncias hidratantes não encontram o caminho em meio aos vasos finos, prejudicando o processo de recuperação e regeneração da pele. Publicidade “Em cirurgias, os fumantes têm maior risco de necrose, tanto pela vasoconstrição como pelo efeito pró-trombótico. No caso da vasoconstrição, o fluxo sanguíneo periférico diminui em 30 a 40% em poucos minutos após a inalação da fumaça, comprometendo a oxigenação dos tecidos e a cicatrização”, complementa o cirurgião.



Paraná: Denúncias de violência obstétrica crescem, mas ainda há subnotificação Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, o Nudem (Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres) da Defensoria Pública do Paraná, registrou 31 casos de violência obstétrica





Acne inversa



Publicidade





A hidradenite supurativa, mais conhecida como acne inversa, é comum em fumantes. Muitas vezes confundida com espinhas ou furúnculos, a acne inversa é uma inflamação crônica da pele, caracterizada por inchaços e cistos profundos em áreas como axilas, mamas, virilha, genitais e glúteos. Segundo Luís Maatz, alguns estudos indicam que a nicotina altera a função das células imunológicas, gerando uma hiperplasia epidérmica, a ruptura dos folículos pilosos e, consequentemente, a acne inversa.



Envelhecimento da pele







Dentre os efeitos do tabagismo está o envelhecimento cutâneo, acelerando o surgimento de rugas, linhas proeminentes, flacidez, pigmentações amareladas, avermelhadas ou acinzentadas. “As toxinas do cigarro penetram nos fibroblastos (células da pele que produzem o colágeno), aumentando a produção da enzima metaloproteinase, que destrói estas fibras. Também aumentam a produção de radicais livres (moléculas instáveis que agridem a pele, acelerando seu envelhecimento)”, explica Maatz. O hábito de fumar contribui ainda no surgimento de rugas labiais, o chamado “código de barras”. As marcas são uma consequência da repetição de movimentos dos músculos do rosto ao tragar. Para as mulheres fumantes, o risco de envelhecimento precoce da pele é maior, já que a nicotina interfere no fluxo do estrógeno (hormônio feminino que, entre várias funções, atua na síntese do colágeno e da elastina).



Reaquecer alimentos pode ser prejudicial à saúde Pesquisa promovida em 2021 em todas as regiões do Brasil revelou que apenas 41% dos entrevistados têm o hábito de cozinhar em casa diariamente.





Dermatite