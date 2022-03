'Loki' foi a série mais pirateada em 2021, revela pesquisa: veja lista completa

A primeira temporada de 'Loki', série da Disney+ sobre o vilão que já figurava nos filme do personagem Thor, foi o seriado mais pirateado do mundo em 2021, segundo pesquisa realizada pelas empresas de consultoria e segurança digital Amikai e Muso.

O relatório, intitulado "Piratas à Vista" e publicado em janeiro deste ano, mostra também que o Brasil é o quinto país do mundo que mais acessa sites de pirataria, atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia, Índia e China.

Entre janeiro e setembro de 2021, de acordo com o relatório, a demanda global por pirataria online chegou a 3,7 bilhões de conteúdos, entre visitas a sites que oferecem acesso a filmes ou programas de televisão e downloads gratuitos e não licenciados.





"Godzilla vs. Kong", com os atores Alexander Skarsgard e Millie Bobby Brown, foi o filme mais baixado no período, seguido de "Liga da Justiça de Zack Snyder" e "Viúva Negra", outra produção da Disney sobre um personagem da Marvel.





Conteúdos relacionados à indústria da televisão foram os mais pirateados, com 67 bilhões de visitas em sites não licenciados. Em seguida, são elencadas as indústrias de publicação e do cinema.

As empresas avaliam no relatório que, desde o advento da pandemia de Covid-19 em 2020, "todos os grandes estúdios se voltaram para plataformas de streaming para manter a indústria em movimento" e que, dessa forma, à medida que esses serviços se expandem, a linha entre pirataria e consumo fica cada vez mais tênue".





Confira abaixo a lista completa dos dez filme e séries mais acessados em sites piratas no mundo.

Filmes





1. "Godzilla vs. Kong"





2. "Liga da Justiça de Zack Snyder"





3. "Viúva Negra"





4. "F9"





5. "Mortal Kombat" (2021)





6. "Esquadrão Suicida" (2021)





7. "Cruella"





8. "Mulher Maravilha 1984"





9. "Raya e o Último Dragão"





10. "Jungle Cruise"





Séries





1. "Loki"; Primeira temporada





2. "WandaVision"; Primeira temporada





3. "Rick & Morty"; Quinta temporada





4. "Falcão e o Soldado Invernal"; Primeira temporada





5. "The Walking Dead"; Décima temporada





6. "Game of Thrones"; Oitava temporada





7. "The Flash"; Sétima temporada





8. "Vikings"; Sexta temporada





9. "Beleza Verdadeira"; Primeira temporada





10. "Super-homem e Lois"; Primeira temporada