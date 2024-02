Londrina: cinco lugares para garantir fantasias e acessórios para o Carnaval

O Carnaval vem aí! Com a chegada da data, muitas pessoas já estão à procura de fantasias e acessórios para usar na folia e arrasar nas festas carnavalescas.





Você é de Londrina e região e vai cair na folia por aqui? O Portal Bonde preparou uma lista com alguns estabelecimentos comerciais que vendem e alugam esses artigos. Confira!

HP PLÁSTICOS E UTILIDADES





A loja possuí mais de 20 modelos de fantasias e acessórios como: saias com fio metálicos, colares coloridos entre outros. A faixa de preço varia entre R$ 39,90 e R$ 83,00. O estabelecimento comercializa seus produtos em loja física e também no site, mas não faz locação de fantasias. Veja as principais fantasias e acessórios para adultos e crianças.

Adulto





Anjinho, abelinha, joaninha entre outros.

Criança





Unicórnio, palhacinho, pompom e tinta para pintar o cabelo entre outros.





MÔNICA FESTAS

O estabelecimento disponibiliza diversos tipos de fantasias e acessórios como: kits de tiara com placas que estão na moda. A média de preço varia entre R$ 39,95 e R$ 299,00. A loja vende os itens em seu site e em loja física, porém não tem a opção de aluguel das peças. Confira os acessórios e fantasias para adultos e crianças.





Adulto

Capas, máscaras, chápeu, saia de tule e outros.





Criança

Fantasias completas como: vestidos e macacão, fantasias de pirata, princesas e acessórios de fadinha, borboleta, sereia e palhacinhos.





METAMORFESTAS FANTASIAS





O lugar tem variados tipos de fantasias, principalmente voltados para crianças. Os principais acessórios são: máscaras, tiaras, asas, sangue falso e chapéus. O preço geral varia entre R$ 25,00 e R$ 285,00. Os itens são vendidos apenas em loja física, e o estabelecimento conta com aluguel de itens de composição para fantasias completas. Veja os acessórios para adultos e crianças.





Adulto





Há diversas fantasias que vendem em grupo como: heróis, turma do chaves, policial e presidiário, de modo geral roupas mais leves e frescas.





Criança





Super heróis como: homem-aranha, super-homem, batman, mulher-maravilha, alerquina e saias de tule para as meninas.





MULTIFESTAS LONDRINA





O espaço comercial conta com vários adereços como: kit plaquinhas com frases, asas de anjo, coelho, diabinho, unicórnio, além de colas havaiano, marabus, máscaras, tinta facial, gritter corporal, pulseiras neon e tinta temporária para cabelo. O preço geral varia entre R$ 39,90 e R$ 82,50. As vendas são feitas via loja física e redes sociais. Não há opção para alugar os produtos. Confira os acessórios de adultos e crianças.





Adulto





Fantasias de personagens, heróis, diabinho, halloween e profissões como: bombeiro e enfermeira.





Criança





Mário Bross, fantasias de pirata, vampiro, patrulha canina, princesas e super heróis como: capitão américa e super homem.





ARRASA PLAY





A loja conta com um número grande de fantasias e acessórios como: máscaras pirata, baile, coelho, meias e saias. A faixa de preço de máscaras está em torno de R$ 23,00, e as demais fantasias podem ser compradas entre R$ 49,00 e R$ 415,00. O estabelecimento comercial faz vendas pelo site e também em loja física. A loja não faz locação. Veja as principais fantasias para adultos e crianças.





Adulto





Sereia, mágico, palhaço, salva-vidas entre outros.





Criança





Bailarina, sereia, palhaço, médico, astronauta entre outros.





Você já sabe quais adereços pretende usar no Carnaval? Use sua criatividade e aproveite as festas!





*sob supervisão de Fernanda Circhia





