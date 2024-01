Londrina: 24 lugares para comer e beber de graça no seu aniversário

Um dos melhores presentes que se pode ganhar no aniversário é não pagar a conta e, ainda, ser agraciado com aqueles mimos que todo mundo gosta. Vários comércios apostam cada vez mais em agradar os seus clientes que estão comemorando mais um ano de vida e não tem como negar que não é nada mau comer ou beber sem gastar nada de vez em quando.





É por este motivo que o Bonde separa alguns lugares de Londrina que oferecem cortesias para quem está soprando as velinhas. Confira a lista enorme e cheia de opções para você já ir se programando para comemorar ao lado de quem ama!

Publicidade

Publicidade





Bangkok Garden:

Neste restaurante de comida asiática, o aniversariante que deseja celebrar no local ganha um coquetel da casa.

Publicidade





Bar Valentino:

O Valentino oferece como cortesia um drink de boas-vindas, espaço para receber os convidados (em noites ou horários menos concorridos) e, dependendo da festa, é liberada a entrada grátis.



Publicidade





Barile Armazém:

Nesta opção, o presente é um drink e uma rodada de cachaça artesanal, caso seja consumido um mínimo de R$100.

Publicidade





Biggs Lanches:

Aqui o aniversariante ganha um combo promocional de hot dog, mas, somente se estiver acompanhado de um pagante.

Publicidade





Bodega S/A:

Quem escolhe passar o aniversário no Bodega ganha como cortesia um drink à sua escolha mediante comprovação com o documento.

Publicidade





Boussolé Gastrobar:

Nesse restaurante, fazendo a reserva, o aniversariante ganha um drink ou um brownie



Publicidade





Café com Propósito:

Aqui, quem está ficando mais velho pode comemorar ganhando um brownie com ganache de chocolate.





Green Açaí:

Para adoçar a comemoração do dia especial, o Green Açai oferece como cortesia um copo médio com dois complementos de sua escolha ou um milkshake





Jamô Bar:

Nesta opção, o aniversariante ganha uma caipirinha para alegrar mais ainda sua noite especial.





John O'Groats:

Outra opção na área de bares, o John O'Groats aposta em dar a entrada de graça e mais um drink da sua escolha, podendo ser uma caipirinha tradicional ou um chopp de 500ml Santo Prazer, para melhorar a comemoração.





Kero Ke Ry:

Com um ambiente familia e um menu diversificado contendo pratos, porções, e drinks, a aposta desse restaurante é oferecer como cortesia um petit gâteau.





KeRy Grill:

Com a mesma pegada de restaurante familiar e menu variado, essa é outra opção que oferece para o aniversariante um petit gâteau.





Koala Sushi (Espírito Santo):

Apostando na sobremesa tradicional, esse restaurante também oferece o petit gâteau como cortesia, caso tenha comido no rodízio.







Mango Juice:

Para melhorar o dia daqueles que desejam comemorar nesse restaurante, a pessoa soprando as velas que consumir R$50,00 ganha uma tapioca especial de banofee.







Máximo Villa (Faria Lima):

Para encerrar a noite com chave de ouro, o aniversariante que celebrar a data neste bar ganha um drink de sua escolhar e, se fizer reserva, uma rodada de shot para a mesa.





Mercado Guanabara:

Caso escolha comemorar aqui, o aniversariante ganha a tradicional sobremesa petit gâteau.







Outback:

A comemoração ganha um toque mais doce com uma sobremesa especial: o Happy Aussie Bday, que é feita com sorvete de baunilha, casquinha de waffer, raspas e muita calda de chocolate.





Pastel Mel:

Com um toque especial e pessoal, aquele que escolher comemorar neste restaurante, além de ganhar um bolo de chocolate com calda, ainda vai presenciar o estabelecimento cantando parabéns na mesa.





R2 Choperia:

Aqui, o aniversariante ganha um petit gâteau e uma caipirinha, não paga o valor do couvert e ainda tem a chance de girar a roleta de prêmios para ganhar mais coisas.





Reboleira:

Essa opção é para aqueles que querem adoçar seu dia com um bolo. Por isso, na compra de qualquer sabor, a loja oferece como cortesia um brownie com cobertura para deixar o dia ainda mais especial.





Restaurante Taiwan:

Como mais um restaurante com opção de sobremesa como cortesia, o aniversariante celebra a data com uma taça de sorvete com cobertura de chocolate.





New York Lounge:

Para aqueles que desejam comemorar com uma balada, essa opção oferece entrada de graça e pacotes sob consulta preparados pelo estabelecimento para deixar sua noite ainda mais especial.





Flannigan's Irish Pub:

Neste bar, a cortesia vem em forma de uma entrada de graça e uma rodada de 10 shots para comemorar.





Folks Pub Sertanejo:

Já no Folks, o aniversariante da semana ganha a entrada de graça. Nas terças e quartas-feiras, é possível fazer as reservas sem custo e ganhar um drink na bota a partir de seis convidados. Se forem dez pessoas ou mais, além do drink na bota, o estabelecimento também dá uma rodada de kriptonita e o direito de girar a roleta de prêmios.





Nos outros dias, o aniversariante tem direito a entrada gratuita com mais um acompanhante. Além disso, ao fazer a reserva antecipadamente e trazer mais dez amigos, também ganha um drink na bota.