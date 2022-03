Londrina está com inscrições abertas para diversos cursos em abril

Londrina abriu, na última quinta-feira (24), as inscrições para os cursos, nas áreas de gastronomia, serviços e mecânica, que serão executados em abril, via SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda).

As aulas serão todas presenciais e foram distribuídas em dias e horários diferentes. Para se inscrever e acessar todas as informações dos cursos, basta acessar a página de qualificação da SMTER no site da Prefeitura.

As vagas são limitadas e será respeitada a ordem de inscrição para o processo de seleção.





Os cursos foram contratados pela prefeitura e serão ministrados pelo Senai e pelo Senac.