Metaverso ganha força e destaque impactando no consumo

"O metaverso que eu acredito que demorará mais para funcioinar e se popularizar é justamente esse, porque ele depende do onboarding de blockchain.Se a pessoa quiser participar do The SandBox por exemplo, ela obrigatoriamente precisa abrir uma carteira e infelizmente atualmente esse onboarding não é tão fácil quanto a gente pensa".

O aceleramento do consumo causado pela pandemia evidenciou um movimento que até então era popular apenas no mundo dos games.

NFT para endomarketing



" A ideia da empresa era comemorar o sucesso de implementação de um aplicativo, junto ao seu time de marketing e TI, distribuindo NFTs aos membros participantes do projeto, a empresa não só presenteou seus colaboradores com o NFTs, mas também uma trilha de conteúdo sobre web3, criptomoedas, sobre carteira", avalia.

O Head conta que empresas têm cada vez mais aumentado a sua abertura e intenção em se conectar com o metaverso. Danilo explica que recentemente entregou um projeto de NFT para uma empresa do ramo hospitalar.

Marketing digital no Metaverso

Como dito anteriormente, o metaverso hoje orbita o mundo dos games e de marcas e personalidades que pontualmente se mostram abertos a essa tecnologia. Para o Marketing Digital existem oportunidades a médio prazo, com o foco no desenvolvimento interfaces de realidade virtual para criação de ambientes totalmente digitais e imersivos.





A integração entre real e virtual se dá através de dispositivos tão familiares quanto os óculos que usamos no dia a dia, porém capazes de processar informações sob a forma de sons, imagens e texto projetando-os no espaço físico.





Para o CEO da TRIWI consultoria em Marketing Digital Ricardo Martins, as empresas de marketing digital podem despontar nesse primeiro momento para testarem o melhor formato que faça sentido aos seus clientes e aos objetivos da empresa, criando um paralelo entre mundo real e virtual.





"Acredito que quando o metaverso estiver estabelecido, o marketing digital pode aproveitar oportunidades de anúncios de outdoor em redes de display, por exemplo, assim como a possibilidade de segmentar público nos anúncios de forma unificada" Finaliza.





Com inúmeras possibilidades o metaverso é a grande aposta de empresas de tecnologia e comunicação, com a capacidade de ser formatado nos próximos anos, as empresas especulam e se movimentam em busca do seu lugar no ciberespaço.