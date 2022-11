Games são ferramentas importantes para aprender inglês

Horas em frente a uma tela, conversando e colaborando com jogadores de diversas partes do mundo. Os jogos on-line oferecem uma oportunidade valiosa para conhecer outras culturas e realidades. Ao mesmo tempo, como congregam uma diversidade de pessoas, dão a chance de exercitar os conhecimentos em outros idiomas, principalmente o inglês, que é hoje uma língua franca.





Além das conversas com outros jogadores, a própria construção da narrativa desses jogos pode trazer uma boa contribuição para quem quer ter contato com expressões idiomáticas e treinar o uso da língua inglesa. De acordo com Luiz Fernando Schibelbain, gerente de conteúdo do PES English, os games são uma boa ferramenta para melhorar o desempenho no inglês, mas é preciso cautela.





“Nem todo jogo será adequado para isso. Jogadores que têm um nível muito básico de inglês terão alguma dificuldade para compreender jogos mais complexos, com história elaborada, por exemplo”, ressalta. Por isso, estudantes em níveis iniciais devem buscar games que não exijam amplo conhecimento idiomático.

Uma das vantagens de usar esses jogos para aprender inglês é o fato de que, conforme a história se desenrola, o jogador se obriga a raciocinar em inglês. Essa é uma das habilidades fundamentais para quem quer se tornar fluente.





“Nos níveis iniciais do idioma, costumamos usar mais o português como apoio e, em seguida, traduzir as frases para o inglês. Conforme avançamos nos nossos estudos, a familiaridade com expressões, vocábulos e estruturas nos empoderam e, quando finalmente conseguimos já formular nossas ideias em inglês, é quando estamos mais próximos da fluência”, detalha o especialista.

