Cartórios do Paraná têm cerca de 20% mais óbitos do que antes da pandemia

Passados os primeiros 10 meses deste ano, marcado pelo maior controle da pandemia de Covid-19 e aumento da vacinação, o número de óbitos no Paraná ainda não retornou ao patamar anterior à crise sanitária no país.





Levantamento inédito junto aos Cartórios de Registro Civil do Estado aponta que o número de mortes em 2022 é quase 20% maior que o computado em 2019 e 15 vezes maior que o crescimento anual médio de óbitos registrado no Paraná antes da doença causada pelo novo coronavírus.



Os dados constam no Portal de Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos 7.658 Cartórios de Registro Civil — presentes em todos os 5.570 municípios brasileiros —, e cruzados com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que utilizam como base os dados dos próprios cartórios brasileiros.





Em números absolutos foram registrados entre janeiro e outubro de 2022, 74.918 óbitos, número 19,8% maior que os 62.532 ocorridos nos 10 primeiros meses de 2019, antes da chegada da Covid-19.





Na comparação com os números dos anos em que a pandemia esteve no auge no país, verifica-se uma redução de 22% em relação ao ano passado, que totalizou 96.140 mortes, e aumento de 13% em relação a 2020, que computou um total de 66.253 óbitos.





