Mitos e verdades sobre a prótese de silicone

Mulheres sempre buscam alternativas para evidenciar sua própria beleza: de maquiagens e atividades físicas a tratamentos estéticos. Tudo isso está diretamente relacionado ao bem-estar e à alta autoestima. As mamas também estão no topo da lista de partes do corpo que as mulheres mais desejam modificar em busca da autoconfiança.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Não à toa, a prótese de silicone é um dos procedimentos mais realizados no mundo com quase 1.8 milhão de procedimentos, ou 15,8% do total de cirurgias realizadas, de acordo com a última pesquisa da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética). O Brasil é o líder em cirurgias plásticas no mundo, tendo a cirurgia para implante de mamas em primeiro lugar.



Continua depois da publicidade

E o procedimento está em alta neste período de menor incidência da pandemia. O cirurgião plástico Victor Cutait, que há mais de 20 anos é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explica: “A retomada da economia e, consequentemente, o aumento de encontros presenciais, fizeram com que as pessoas voltassem a dar atenção à sua própria aparência. Para muitas mulheres, seios maiores são símbolo de feminilidade e as permitem enxergar a si mesmas de forma mais segura, o que as torna mais felizes”, aponta o cirurgião baseado em relatos das pacientes que o procuram.



Confira abaixo cinco mitos e verdades sobre a cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo: