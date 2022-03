Moeda russa atinge nova mínima histórica no 7º dia de guerra na Ucrânia

A moeda russa, o rublo, segue em forte desvalorização nesta quarta-feira (2), com a economia da Rússia sofrendo as consequências das sanções econômicas impostas pelo Ocidente - uma resposta à invasão da Ucrânia, que chegou hoje ao sétimo dia. Por volta das 10h (horário de Brasília), o rublo registrava perdas de 2,92%, cotado a menos de um centavo de dólar. Na prática, um dólar está valendo agora 111,36 rublos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mais cedo, a moeda russa chegou a atingir seu patamar mínimo histórico, com um dólar vendido por mais de 112 rublos. Desde o início do ano, a moeda russa já perdeu cerca de um terço de seu valor em relação à americana. Na semana passada, o Banco Central da Rússia respondeu a esse movimento mais do que dobrando os juros básicos da economia, que passaram de 9,5% para 20%.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ontem (1º), também entraram em vigor o decreto que proíbe os moradores da Rússia de transferir dinheiro para o exterior - uma tentativa do presidente Vladimir Putin de proteger a economia em meio à guerra.





Nos últimos dias, Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do sistema internacional de pagamentos bancários Swift e proibir qualquer transação com o Banco Central da Rússia - medida que trará impactos também para a economia mundial e a do Brasil.





Ontem (1º), foi a vez de o Reino Unido informar que incluiu o maior banco da Rússia, o Sberbank, na lista de entidades alvos de sanções. Diversas empresas também estão anunciando que vão sair da Europa ou interromper a produção, como foi o caso da Hyundai em São Petersburgo. A montadora planeja retomar a produção da unidade na semana que vem, em 9 de março.

Continua depois da publicidade





"A economia russa sofreu um duro golpe", admitiu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que destacou uma "margem de resistência" e planos em curso. "[Mas] Vamos continuar de pé".