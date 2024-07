Mulheres são apenas 6% em cargos de CEO no mundo, aponta pesquisa

As mulheres ocupam menos de um quarto dos assentos de conselhos administrativos em empresas de todo o mundo -em 2023 elas eram 23,3%. Quando se fala de cargo de CEOs, o número é ainda menor: são apenas 6%.



Os números representam um avanço discreto em relação a 2021: as conselheiras aumentaram 3,6% e as CEOs, 1%. É o que diz a pesquisa "Mulheres no conselho: uma perspectiva global", da Deloitte, empresa e auditoria, consultoria e gestão de riscos, referente ao ano de 2023.

Em um recorte geográfico, o Brasil também apresenta avanços, ainda que pequenos. Das 160 empresas analisadas pela Deloitte, há 170 mulheres em conselhos administrativos. O número de mulheres em conselhos no país cresceu de 10% para 16% de 2021 para 2023. Além disso, houve aumento de 30% na porcentagem de mulheres CFOs (chefes de setores financeiros).



O crescimento em relação a CEOs, porém, foi mais tímido. O número foi de 1,2% em 2021 para 2,4% em 2023.

Para Viviane Elias, conselheira, C-level em startup e professora de ESG, o avanço surge de posicionamentos enfáticos de empresas e programas afirmativos, dos quais ela já participou, mas afirma que há muito o que ser feito ainda. "É muito significativo esse avanço, mas também muito pífio e muito aquém da diversidade que a gente precisa."



Os números, que demonstram um avanço lento, podem ser ainda menores quando se fala em mulheres negras. "Se a gente trabalhar com interseccionalidade dos pilares de diversidade e inclusão, a gente vai ver que esse avanço de 3% pode ser celebrado por mulheres brancas acima dos 50 anos que também fazem parte de uma bolha", diz.

A pesquisa aponta que, se o avanço continuar nesse ritmo, a paridade de gênero em conselhos não será alcançada antes de 2038. Se tratados de CEOs, a equidade parece ainda mais distante, não sendo alcançada até 2111, quase 90 anos a partir deste ano.



Os conselhos precisam "sair da bolha" e repensar estratégias de recrutamento, segundo Elias. "A gente tem uma massa de mulheres extremamente capacitadas, extremamente aptas, com especializações do Brasil e no exterior, a sentarem em um conselho, mas elas não são chamadas para participar desse processo seletivo", afirma.

