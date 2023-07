Mutirão da Assistência Social distribui mais de 2.700 cartões Comida Boa em Londrina

O mutirão da SMAS (secretaria municipal de Assistência Social) de Londrina distribuiu 2.713 cartões novos do Programa Comida Boa no sábado (15). A ação ocorreu das 8h30 às 16h, na sede da secretaria. No total, 5.399 cartões foram encaminhados pelo governo do Paraná para as famílias londrinenses beneficiárias do Comida Boa.





Quem não compareceu para a retirada precisa se apresentar na sede da SMAS, de segunda a sexta-feira, para obter o cartão. O horário de atendimento é das 8h às 17h, na avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, Centro.

Todas as famílias contempladas pelo benefício devem obter o novo cartão, já que houve alterações na gestão do benefício. Com uma nova empresa responsável pelos repasses, o cartão antigo, de cor azul, será inutilizado. Quem ainda possuir saldo remanescente poderá utilizar o cartão azul até o dia 25 de agosto e, a partir dessa data, somente o novo cartão verde será aceito pela rede credenciada.





“Londrina optou por fazer mutirões aos sábados para entrega do cartão Comida Boa porque já temos um grande fluxo de pessoas durante a semana, devido ao Cadastro Único para o Bolsa Família. Então, nesse sábado (15) disponibilizamos 29 trabalhadores e tendas para melhor atender a população, o que resultou em um fluxo muito rápido de atendimento. Há todo um amparo e um preparo para que a população seja bem atendida e tenha acesso ao cartão Comida Boa”, comenta a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali.

Micali pontua que o benefício é um programa estadual de Transferência de Renda, coordenado pela Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho. “Nós do Município não temos como definir quais famílias serão beneficiadas, essa listagem já vem pronta. Mas quem faz a busca ativa dos beneficiários e quem faz a entrega dos cartões é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Nesse último mutirão, tivemos mais de 2 mil famílias atendidas em um só dia, então foi um momento muito importante na garantia desse direito”, conclui.







Entre as pessoas que compareceram ao mutirão estava a dona de casa Tânia Clarindo de Oliveira, residente no Vista Bela. Atualmente desempregada, ela contou que o benefício mensal no valor de R$ 80 contribui para a compra de alimentos, principalmente os mais saudáveis. “Tive um problema de saúde muito sério e estou fazendo um tratamento que torna difícil trabalhar fora. Tem gente que acha que não, mas R$ 80 faz diferença, principalmente agora que estou precisando de uma alimentação diferenciada, com muita fruta e muita verdura, que não estão baratos. A gente tem que correr atrás, e o cartão faz uma diferença grande”, comenta.





Quem ainda não sabe se tem direito ao Comida Boa precisa acessar o site oficial do programa. Ao informar o CPF do responsável informado no Cadastro Único, é possível verificar a habilitação. E, para consultar a nova rede credenciada, que inclui supermercados e demais estabelecimentos conveniados à BK Bank, basta acessar aqui.