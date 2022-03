O que é a ansiedade antecipatória pandêmica? Psicólogo explica!

A pandemia provocou inúmeras mudanças em praticamente todas as áreas de nossas vidas, principalmente na nossa saúde mental.

A ansiedade antecipatória pandêmica é uma dessas mudanças, segundo o psicólogo Alexander Bez. "Esse tipo de ansiedade não chega a ser uma evolução da Ansiedade Pandêmica, embora ambas reportem suas origens à Sars-Cov-2.”, declarou o especialista.

De acordo com Bez, a diferença entre elas se faz justamente pela posição: a ansiedade antecipatória pandêmica faz “movimentar a conduta diária” dessa pessoa, quando ela tem uma ansiedade pelo fim da pandemia e, assim, assume que já acabou, enquanto a ansiedade pandêmica tem relação com o medo e as inconstâncias provocadas pela condição de incertezas da pandemia.





Entretanto, a pandemia ainda não acabou e, segundo o psicólogo, isso pode trazer uma falsa sensação de segurança que pode aumentar a ansiedade, caso a situação do Covid-19 volte a piorar.





“A situação da pandemia melhorou, estamos partindo a cada dia para uma nova flexibilidade, mas alguns cuidados são necessários, como manter as medidas de proteção, seguir as orientações da ciência, vacinar-se e compreender a real dimensão da letalidade do Covid-19. Assim, não só a situação como um todo melhorará, mas, também, nós nos sentiremos seguros para enfrentar o coronavírus até que o fim dessa pandemia chegue”, finalizou Alexander.