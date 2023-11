Paraíso astral é o melhor momento para aproveitar a vida: confira a influência em cada signo

O paraíso astral é um período que representa positividade em sua vida. Durante ele, você se sentirá mais vivo e com mais energia, isso porque é um momento de evolução e disposição. Além disso, planos colocados em prática nesse período tendem a dar muito mais certo.





A astróloga do Astrocentro Yara Vieira explica que cada pessoa possui o seu paraíso astral, sempre localizado na casa cinco do mapa. Essa é a casa responsável por expressar os seus desejos, sonhos, as áreas com os quais você mais se indentifica e se desenvolve e em lugares em que você fica mais à vontade. Por estar na casa cinco, isso mostra que o seu paraíso é o signo que está a cinco signos a partir do seu.

Confira algumas dicas sobre o que fazer no Paraíso Astral

Coloque planos em ação: Sabe aquela ideia antiga, mas que você nunca tem coragem de colocá-la em prática? Agora é um bom momento para testar, já que você está funcionando como um imã de sucesso!

Curta: Fique otimista e passe essa vibração poderosa para outras pessoas. Divirta-se e sorria para sua sorte. Assim você garante que ela fique por mais tempo.





Purifique-se: Faça um banho e rituais para realizar os seus sonhos. Seu caminho está mais aberto do que nunca, por isso, aproveite para canalizar desejos e sonhos para que o Universo atenda.

Invista na paquera: Se você está solteiro(a), saia para conhecer pessoas novas e mostre o que tem de melhor. Se já está em um relacionamento, aproveite para namorar e aumentar o romantismo.





Ajude o próximo: Com toda essa aura positiva a sua volta, espalhe amor auxiliando quem precisa. Brinque com crianças e mais pessoas necessitadas e espalhe amor pelo mundo.

Veja cada signo:









Áries

Seu paraíso astral é leão. Nesse período seu brilho, sua ousadia e sua personalidade carismática é acentuada. É um momento muito favorável para realizar o que quer há muito tempo. Sua autoconfiança estará em alta.





Touro

Seu paraíso astral é virgem. Use esse período para colocar seus planos em prática, as características de virgem metódica vai te ajudar a se organizar melhor.





Gêmeos





Seu paraíso astral é libra. Esse signo acentua sua simpatia e seu charme. É um momento propício para conquistar seu crush, se divertir e fortalecer networking.





Câncer





Seu paraíso astral é escorpião. Essa influência faz com que o canceriano tenha mais resistência emocional. Ou seja, é um ótimo período para o canceriano avaliar sua vida afetiva e amorosa, sem insegurança ou medo da rejeição.





Leão





Seu paraíso astral é sagitário. Esse signo acentua ainda mais o lado social de ser do leonino. É um momento perfeito para criar vínculos amorosos também profissionais. Nesse período, seu otimismo fica contagiante.





Virgem





Seu paraíso astral é capricórnio. Sua influência torna essas pessoas de virgens práticas e responsáveis. Aproveite para se reinventar no ambiente profissional, algo que lhe traga reconhecimento.





Libra





Seu paraíso astral é aquário. Nesse momento, aspectos positivos serão potencializados, como a criatividade, fé, bondade e autonomia. Será ideal para traçar aquelas metas e planejar o futuro para o próximo ciclo. E isso serve tanto para o trabalho quanto para o amor, e amizades.





Escorpião





Seu paraíso astral é peixes. características como sensibilidade e afetividade serão acentuadas. A tendência de acontecer coisas boas é muito maior, por isso invista em quem você gosta e veja o amor fluir. Aproveite para fazer programas mais tranquilos.





Sagitário





Seu paraíso astral é áries. Será um período de entusiasmo e independência, durante o paraíso astral de sagitário, a boa sorte irá pairar, por isso, as chances de qualquer planejamento dar certo é enorme. Invista em suas metas profissionais e quem sabe, até amorosas.





Capricórnio





Seu paraíso astral é touro. A afinidade entre esses dois signos de terra proporcionará bons frutos. Será hora de observar mais, e não agir. Use esse período para descansar, e viajar com os amigos. No finalzininho do paraíso astral de Capricórnio, os nativos desse signo se sentirão revigorados e prontos para novos desafios.





Aquário





Seu paraiso astral é gêmeos. Será um momento perfeito para dar andamento em projetos parados; começar novos hábitos; melhorar o relacionamento com familiares e amigos; deixar a sensação de liberdade falar mais alto e deixar seu coração e sua alma mais leve.





Peixes





Seu paraíso astral é câncer. Esse período será de muito carinho para dar e vender, com o paraíso astral em câncer as características emocionais estarão muito mais afloradas, ótimo para começar uma história de amor. Para aproveitar ao máximo, experimente ficar mais tempo com sua família para recarregar as baterias, matar a saudade e mostrar todo o carinho que você tem por eles. O mesmo vale para os amigos.