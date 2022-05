Paraná tem vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador

Esta semana começa com a oferta de 10.646 vagas de emprego nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para a indústria, com 1.932 vagas abertas para auxiliar de linha de produção em todo o Estado. Também estão disponíveis 467 vagas para operador de telemarketing, todas na Capital.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Região Metropolitana de Curitiba conta com 1.962 vagas abertas. São 467 para operadores de telemarketing, 118 para auxiliar de linha de produção e 59 para repositor de mercadorias. Há, ainda, oferta para contador, auxiliar de limpeza, farmacêutico e técnico em refrigeração.

Continua depois da publicidade





Há também bastante disponibilidade nas regionais de Toledo, Cascavel e Umuarama, com mais de mil vagas cada. Na região de Toledo, são 1.553 oportunidades, com destaque para auxiliar de linha de produção (354), e abatedor de aves (150) e de porcos (90), além de servente de obras (80).





Em Cascavel, são 1.456 vagas abertas, sendo que o maior número de contratações é para auxiliar de linha de produção (162) e servente de obras e pedreiro (82). A região de Umuarama tem 1.087 vagas abertas, com 202 para auxiliar de linha de produção e 31 para vendedor.





As Agências do Trabalhador do Estado também estão intermediando vagas para comércio e serviços, com trabalho para vendedor e atendente de lanchonete; e na agricultura, com chamados para trabalhadores das culturas de maçã e cana de açúcar, e safristas.

Continua depois da publicidade





ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

Confira aqui as principais vagas disponíveis.