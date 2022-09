Passeio no lago Igapó de Londrina homenageia ambientalista João das Águas

A Escola de Canoagem e Remo do Iate Clube de Londrina realizou na manhã de domingo (18) o 1º Passeio Econáutico João das Águas. O evento teve como objetivo celebrar o Dia Mundial pela Limpeza das Águas e também para homenagear o ambientalista João das Águas, alcunha pelo qual João Batista Moreira Souza era conhecido em Londrina. Ele morreu aos 56 anos, no dia 25 de março.





O encontro ocorreu no Lago Igapó 1 e reuniu várias pessoas, remando nas mais variadas embarcações, desde pescadores, moradores das margens do lago, atletas e praticantes da canoagem e ambientalistas, entre outros. O evento contou com membros da Escola de Canoagem e Remo de Londrina, Iate Clube de Londrina, Associação Patrulha das Águas, Instituto Rema Londrina, Siga Canoagem e população em geral.

Publicidade

Publicidade





Os canoístas partiram do Iate Clube, se encontraram com outro grupo na Patrulha das Águas e, na sequência, realizaram uma confraternização no anfiteatro do lago, próximo ao posto da Guarda Municipal.