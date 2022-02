Plantão Psicológico da UEL retoma atendimento online e gratuito

O Plantão Psicológico da UEL, ligado à Clínica Psicológica e pertencente ao Centro de Ciências Biológicas (CCB) da universidade, volta aos atendimentos onlines e gratuitos para maiores de 18 anos nesta quarta-feira (2). O serviço é voltado para as comunidades interna e externa, desde que moradores de Londrina e região. As vagas, no entanto, são limitadas. As inscrições podem ser feitas nesta terça-feira (1º), até as 16 horas, pelo formulário do Google.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O plantão psicológico não é um acompanhamento contínuo. É um atendimento para momentos de grande sofrimento psíquico, que tem como objetivos acolhimento, orientação e encaminhamento.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Cadastrado como projeto de extensão, o “Plantão Psicológico na Clínica Psicológica da UEL e demais contextos” é coordenado pela professora Maíra Bonafé Sei, do Departamento de Psicologia e Psicanálise, do Centro de Ciências Biológicas (CCB), também coordenadora da Clínica.





Atendimento





As inscrições são abertas sempre às terças-feiras, das 8 às 16 horas. O atendimento acontece em todas as quartas-feiras, das 12 às 17 horas, para os oito primeiros inscritos no dia anterior.

Continua depois da publicidade





Como a sessão é online, a orientação é estar em um local confortável e com privacidade, além de verificar a bateria do aparelho utilizado e a conexão da internet, antes do início da sessão.





Mais informações na página do Plantão Psicológico.