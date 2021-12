Prática de atividade física impulsiona o envelhecimento mais saudável

Pesquisa evidencia que praticar exercícios reduz chances de doenças neurológicas

Os benefícios em praticar exercícios físicos são amplamente conhecidos, principalmente para o combate à má postura e dores pelo corpo, além de também agir diretamente na circulação sanguínea, no sistema respiratório e também no sistema nervoso. Afinal, praticar exercícios físicos mantém o corpo em movimento e traz sensação de bem-estar, o que pode também ajudar na redução de estresse, ansiedade e até a amenizar sintomas de depressão. Isso porque o hipocampo, estrutura que é responsiva à prática de exercícios no cérebro, se estimula com os exercícios, principalmente aeróbicos, auxiliando na formação de memória e no processo de aprendizagem.

Unindo esses fatores, pesquisadores avaliam os efeitos do exercício físico sobre o hipocampo, como na pesquisa do Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento, Saúde e Bem-Estar da Australian National University, que foi publicada na revista Cerebral Cortex, em outubro deste ano. No estudo, foram considerados mais de 400 adultos entre 40 e 44 anos, além de 375 adultos entre 60 e 64 anos que foram acompanhados durante 12 anos. Os resultados? Não poderiam ser mais surpreendentes: a prática de atividade física favorece um envelhecimento mais saudável, principalmente na atividade cerebral.