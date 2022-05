Qual a idade certa para fazer a primeira cirurgia plástica?

O Brasil é líder no ranking de cirurgias plásticas no mundo, e, nos últimos 10 anos, cresceu em mais de 140% o número de procedimentos estéticos entre jovens. Mas, existe idade certa para realizar a primeira plástica? Luiz Haroldo, com mais de 40 anos de experiência na área, explica o momento certo para fazer cada tipo de intervenção:

“Não há idade correta para isso. A partir de 7 anos, é possível fazer correção da orelha de abano. Com 13, pode reduzir as mamas. Apenas com 18 anos é recomendado a lipoaspiração, silicone e rinoplastia, já que, nesse momento, os mais novos possuem uma estrutura orgânica e maturidade corporal maior."

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), dos 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos no ano de 2016, 97 mil foram em pessoas de até 18 anos, o que corresponde a 6,6%, apontando um grande crescimento em comparação ao passado. O médico alerta os cuidados necessários para adolescentes que desejam fazer esse tipo de intervenção, realçando a influência da mídia:





“É necessário refletir muito sobre o assunto para entender se é o caminho correto, e os menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal. A internet estimula muito a busca por essas operações em jovens, que desde cedo ficam incomodados com sua aparência nas “selfies”, principalmente com o nariz e as mamas.”





Haroldo comenta sobre a importância de conhecer o profissional escolhido: “É preciso escolher um cirurgião qualificado, que seja verdadeiramente especialista em plástica. Ele tem que ter bom senso para selecionar seus pacientes mais novos, não operar qualquer um e entender cada caso”.

