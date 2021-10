Cartomante esclarece mitos e verdades sobre o tarô

Quando se fala sobre Tarô, é comum a divergência de opiniões, ideias e dúvidas sobre o assunto, já que o mundo místico envolve muitas crenças. Para a cartomante e taróloga Maria do Sol, um dos fatores primordiais, é o entendimento de que o objetivo da prática não é fazer previsões:

“A primeira coisa que precisamos ter em mente é que o oráculo nos permite a autoavaliação, a auto análise de quem somos. O tarô é muito mais do que uma ferramenta de adivinhação, é uma ferramenta de consulta, aconselhamento, que pode te ajudar a tomar decisões. A verdadeira função do tarô é o autoconhecimento.”

Para auxiliar as pessoas que se interessam pela prática mas tem dúvidas ou medo do que possa ser revelado por meio das cartas, Maria do Sol, também conhecida na internet como Magia do Sole, esclareceu cinco mitos e verdades sobre o assunto.





1. O tarô prevê o futuro

Mito! Ao contrário do que muitos pensam, tarô não prevê o futuro! É muito mais do que uma ferramenta de adivinhação. A verdadeira função do tarô é promover o autoconhecimento. Ele é um instrumento de consulta, auxiliando na previsão de situações que podem ocorrer ou não de acordo com o livre-arbítrio de cada pessoa.





As cartas de tarô são como portas, que mostram para que caminho cada decisão sua te levará. Lembre-se: as cartas não decidem por você, elas apenas clareiam as situações para que você possa realizar a melhor escolha.





2. Tarô não tem nada a ver com religião

Verdade. O tarô não surgiu com fins religiosos. Por mais que se trate de uma prática milenar muito difundida até hoje, ele ainda gera muito preconceito, ligado à intolerância religiosa e ao medo do sobrenatural. Tarô existe para autoconhecimento e evolução e isso está em toda religião, cultura, ou crença.





3. As cartas de tarô trazem a pessoa amada ou seu amor de volta

Mito! Não podemos forçar algo que a outra pessoa não quer. As cartas de tarô não trazem o seu amor de volta, mas te ajudam a se conhecer melhor e encontrar o amor-próprio. Quando amamos alguém, fazemos de tudo por aquela pessoa. Cuidamos, mimamos, ajudamos, mas antes de fazer pelo outro, precisamos fazer por nós mesmos.





4. O tarô respeita o livre arbítrio

Verdade. O oráculo é um sistema para te ajudar na orientação em relação às suas questões Ele jamais irá impor que você faça certa coisa.





5. Devo fazer uma consulta de tarô mensalmente

Mito. Uma consulta completa mostra vários aspectos da vida, como amor, saúde, trabalho, amizade, prosperidade, problemas, entre outros, e geralmente vale por três meses. Depois da consulta completa, você pode fazer uma específica para um dos temas abordados ou para perguntas específicas.





Fique atenta! Fazer muitas consultas em um curto período de tempo realizando a mesma pergunta ou o mesmo tema, não fará as cartas dizerem o que você deseja ouvir. A resposta não será diferente no dia ou na semana seguinte. Buscar outro profissional para obter uma resposta diferente também não adianta. Isso só te deixará mais ansiosa, criará ilusões e até frustrações. A espiritualidade é uma só.