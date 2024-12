Saiba o que cada cor significa e escolha o que deseja atrair em 2025

A festa de celebração da passagem do ano, entre a noite do dia 31 de dezembro e a madrugada do dia 1 de janeiro, também é conhecida como Réveillon, palavra de origem francesa que pode significar algo como “despertar” ou “acordar”.





A prática de celebrar essa transição se consolidou durante o século 16. Esta comemoração é repleta de tradições, e uma das mais fortes no Brasil é a de usar determinada cor a fim de atrair alguma energia boa para que o novo ano se inicie da melhor maneira possível.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quer entrar em 2025 com o pé direito e bons pensamentos? Saiba o que cada cor significa:





Branco

Publicidade





Para quem deseja atrair paz, serenidade e sabedoria, use a cor branca. Essa tonalidade ainda auxilia a estabelecer um equilíbrio emocional, promovendo uma clareza de pensamentos

Publicidade





Azul





Publicidade

Já para quem deseja começar o novo ano com mais calma, racionalidade e clareza, deve apostar na cor azul. Pode ser uma importante aliada para uma comunicação clara, pois incentiva uma expressão sincera de sentimentos.





Amarelo

Publicidade





Se almeja atrair prosperidade, riqueza e abundância, vista a cor amarela. A cor ainda estimula a produtividade, incentiva a originalidade e a criatividade.

Publicidade





Verde





Publicidade

Se busca renovar a esperança e atrair saúde, a cor indica para você é verde. É a ideal para quem quer equilibrar o corpo e a mente, estabilizar as emoções, controlar os medos e inseguranças.





Vermelho





Associado emoções como a paixão, sensualidade, é bastante utilizado para aumentar a disposição e estimular o entusiasmo e a vitalidade.





Rosa





Assim como o vermelho, o rosa está associado a emoções, porém, está ligada ao amor romântico, amor próprio e a sensibilidade. Auxilia no aumento da afetividade nas relações e auxilia no processo de superação de mágoas.





Roxo





Para quem almeja melhorar a intuição e a espiritualidade, use a cor roxa. A tonalidade é uma ótima aliada no processo de transformação e de autoconhecimento.





Laranja





Para aumentar a disposição e a coragem, vista a cor laranja. Ajuda na tomada de decisões importantes, fortalece o impulso na tomada de ações e traz segurança e vitalidade.





Dourado





Assim como o amarelo, atrai a prosperidade, porém, ajuda a abrir portas para novas oportunidades, promove sentimentos como alegria e autoconfiança, intensifica a motivação pessoal para alcançar seus objetivos e fortalece a energia pessoal.





Preto





Apesar de muita gente não ver a cor preta com bons olhos durante a virada, ela ajuda a afastar as más energias e auxilia a aumentar a autoconfiança, por promover uma introspecção e autoconhecimento.





(com informações Brasil escola, Universa/Uol, Personare).





Leia também: