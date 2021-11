Santuário de Londrina promove mais uma preparação online de batismo

Para atender a pedidos de pais e padrinhos, a equipe da Pastoral Familiar do Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na vila Nova em Londrina, promove mais uma edição da preparação para o batismo. Desta vez, será no dia 5 de dezembro, das 8h às 12h, na modalidade online. O objetivo é atender as pessoas que não podem participar presencialmente. As inscrições custam R$ 10 por pessoa e podem ser feitas pela internet.



Clique aqui e faça sua inscrição.

“Nós já retomamos os encontros presenciais, mas a modalidade online veio para ficar e, diante dos eventos virtuais que já realizamos, as pessoas estão pedindo que a gente oferte nos dois formatos”, explica Renata Volpe, coordenadora da pastoral. As vagas, no entanto, são limitadas, para que a equipe possa dar atenção e suporte nas necessidades dos participantes. “E, claro, o Santuário está de braços abertos para receber os pais e padrinhos que quiserem batizar as crianças aqui com a gente, mesmo aqueles que são de outras cidades”, afirma.

Ao longo do último ano, quando o santuário passou a ofertar a preparação online, diversas pessoas pelo Brasil se inscreveram, além de participantes brasileiros que moram em outros países. “Dessa maneira, a gente amplia os serviços que o santuário oferece e, de fato, cumpre a missão como centro de fé e peregrinação”, destaca Volpe.