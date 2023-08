Sonhar com ex: veja algumas interpretações

Sonhar com quem não faz mais parte da vida pode ser uma situação que traz certo desconforto, mas é bem comum. Em geral, as interpretações desses sonhos estão intimamente ligadas a um pedido de revisão de emoções criadas depois do rompimento.







Para Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, do ponto de vista simbólico, sonhar com ex representa o passado e as questões mal resolvidas que carregamos, e não necessariamente que aquela pessoa voltará. “Esses sonhos podem ter diversas interpretações que vão desde a nostalgia, conflito interno, insegurança e até processo de luto", pontua.

A especialista pontua que sonhos dizem muito a respeito de quem sonha e dos pensamentos que se guarda no mais profundo. “ Eles são verdadeiros conselhos sobre o modo que devemos agir diante a um futuro incerto e cheio de possibilidades”, complementa.





Devilla destacou as principais interpretações de sonhos com ex. Confira!

Sonhar com ex-paquera





Conselho para não se apegar tanto a alguém. Saiba os limites da relação e não crie tanta expectativa.

Sonhar com ex-namorado ou ex-namorada





Sentimentos que ainda permeiam o coração, talvez por ainda haver sentimento pelas mágoas e problemas que foram causados ou ainda pelas boas lembranças que causam saudade.

Sonhar com ex-marido ou ex-esposa





Problemas amorosos profundos que ainda atrapalham a vida no momento. O conselho é desapegar desses desafios e entender que tudo tem seu caminho e motivo, nada que aconteceu foi por acaso.

Sonhar com ex-amor





Significa que você terá muito triunfo na vida amorosa. Se está em uma relacionamento, estarão em uma fase muito positiva, mas se estiver sem alguém, provavelmente uma pessoa muito querida vai aparecer e encantar teu coração.

Sonhar com ex-sogra





Possíveis problemas e desafios ligados à família, momento de colocar a compreensão, paciência e persistência em ação. Saiba colocar propósitos sem ferir os outros.

Sonhar com ex-chefe





Novas oportunidades na área profissional. Prepare o currículo e sempre busque melhorar em relação aos estudos.





Sonhar com ex-marido com outra pessoa





Esse é o momento ideal para se valorizar e principalmente buscar caminhar com mais facilidade pelo autoconhecimento.





Sonhar com ex-namorado beijando outra pessoa





Problemas ligados com fofocas e intrigas. Muito cuidado com as pessoas que chama de amigo - nem todo mundo é aquilo que mostra.





Sonhar com ex-amigo





Não seja tão exigente com as pessoas, todo mundo tem seu jeito. E, por mais diferente que possa aparecer, cada um tem seu motivo para ser o que é.





Sonhar com ex-amante





Momento ideal para se aproximar da espiritualidade, principalmente quando o assunto é fé.