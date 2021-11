Trabalho temporário garante renda extra para jovens em Londrina

Em meio aos desafios enfrentados na pandemia da Covid-19, como ensino remoto, isolamento social e crise econômica, algumas notícias trouxeram esperança para quem busca emprego no final de ano. O avanço da vacinação e o aumento da circulação de consumidores contribuíram para a abertura de vagas temporárias e de contratações por dia, os “freelas”, para aqueles que buscam fazer um pé de meia no final do ano.

Os mais 7.000 postos de trabalho gerados por Londrina e região animam os jovens que pretendem trabalhar no contraturno escolar e tirar uma grana. Semanalmente são oferecidas em média 300 oportunidades de trabalho via Secretaria do Trabalho, onde são abertas diariamente vagas em variados segmentos e funções, principalmente nos setores de comércio e serviço, que estão contratando para as festas de fim de ano.

No mesmo período de 2020 foram abertas cerca de 200 oportunidades de emprego via SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda). Com o maior controle da pandemia e o comércio funcionando com menos restrições a expectativa é de que esse número seja superado em 2021, segundo dados da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Para ter acesso às vagas, o jovem pode acessar o Sine (Sistema Nacional de Emprego) ou o portal da SMTER pelo site www.londrina.pr.gov.br/trabalho onde as empresas possuem bancos de dados para quem busca trabalho.







