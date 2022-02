Turismo pelo Sul do país: 3 roteiros para conhecer nas próximas férias

Além de ser um país com dimensões continentais, o Brasil também possui regiões completamente diferentes entre si. O Sul do país, por exemplo, tem uma paisagem natural e um clima únicos. Há quem diga que tem um quê de europeu. De fato, devido à colonização, principalmente alemã, que houve nessa região, as cidades sulistas acabaram por incorporar algumas características, como a arquitetura e a culinária.

Percorrer a região Sul do país é um passeio incrível e uma boa dica para as suas próximas férias. O ideal é fazer uma viagem de carro para poder curtir as belas paisagens no seu próprio tempo. Além disso, há locais em que o acesso não é tão simples, principalmente se você for do tipo aventureiro. Pensando nisso, preparamos 3 roteiros pelo Sul do país para visitar. Confira!





1. Curitiba/ Morretes/ Paranaguá/ Ilha do Mel

Curitiba é uma cidade cheia de atrativos turísticos. Quem nunca viu uma foto do Jardim Botânico, todo feito de vidro? Também tem parques incríveis, como o Barigui, que tem um lago e uma cascata artificiais de tirar o fôlego. Menção honrosa para o Museu Niemeyer, verdadeiro patrimônio arquitetônico.





Depois, você pode seguir até a cidade histórica de Morretes, que recebe os turistas com o famoso barreado, prato típico da região. Aproveite para conhecer os rios e cachoeiras e o trecho preservado da Mata Atlântica. De lá, vá até Paranaguá, cidade litorânea que abriga um grande porto. Passeie pela orla e admire a baía. Seu passeio pode terminar na Ilha do Mel, que fica a uma curta distância de barco de Paranaguá.





2. Florianópolis e Balneário Camboriú





Cheio de praias paradisíacas e belas paisagens naturais, Florianópolis é um dos destinos turísticos preferidos dos brasileiros. Separe um tempo para visitar as praias do lado norte e do lado sul. Destaque para as praias de Canasvieiras, Ingleses e Jurerê Internacional, do lado norte. Já do lado sul temos a Praia do Campeche, Ribeirão da Ilha e Açores.





Siga viagem para Balneário Camboriú, chamada de Dubai brasileira. Passeie pela famosa Avenida Atlântica e sua bela orla. Se quer uma vista da cidade, experimente passear de teleférico. Aproveite a noite agitada que a noite catarinense oferece.





3. Porto Alegre e Gramado





Chamada de rota romântica, a estrada que leva de Porto Alegre até Gramado presenteia os viajantes com paisagens deslumbrantes. Se você é de outro estado e vai chegar à capital gaúcha de avião, a dica é alugar um carro no próprio aeroporto, podendo ser um modelo sedan, como o Corolla, ou um hatch, como o Sandero. O importante é estar com um bom veículo para que corra tudo bem no passeio.





Depois de visitar os pontos turísticos de POA, como o Lago Guaíba e o Mercado Público, pegue a estrada rumo a Gramado. No caminho, você vai ver cenários montanhosos e cidadezinhas com influência alemã, tanto na arquitetura, quanto na culinária. Ao chegar em Gramado, aproveite os ótimos hotéis e restaurantes e os pontos turísticos.