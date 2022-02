Valentine’s Day: numerologia ajuda a escolher o presente perfeito

Dia 14 de fevereiro é celebrado o dia do amor, também conhecido como o dia de São Valentim fora do Brasil. Mas, por aqui, não é nada diferente. Afinal, os românticos de plantão não perdem a chance de homenagear a pessoa amada.

E muitas pessoas optam por presentes criativos, fugindo da rotina ou tentando fazer por conta própria algo diferente. Mas qual será a melhor opção? Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio irá te ajudar a escolher o presente perfeito de acordo com a numerologia.

Para descobrir qual o presente certo para seu namorado, Viveiros te ensinará um cálculo simples e, ao encontrar o resultado, você verá em uma lista de interpretações sobre qual a melhor opção para presentear quem você ama.





Com o nome completo da pessoa amada, separe somente as vogais. Atenção! Para o cálculo precisa das vogais do nome por completo. Por exemplo, Letícia Araújo. Depois separe as vogais : E – I – I – A – A – A – U – O





A seguir, atribua valores a essas vogais de acordo com a tabela pitagórica, onde: A = 1; E = 5; I = 9; O = 6 e U = 3. No caso da Letícia teremos: E – I – I – A – A – A – U – O, ou seja. 5 + 9 + 9 + 1 + 1 + 1 + 3 + 6

Some todos os valores encontrados acima até obter um número de 1 à 9. Portanto, ao chegar em um resultado com 2 ou mais números você continuará somando até reduzí-lo a 1 só algarismo.





Exemplo: 5 + 9 + 9 + 1 + 1 + 1 + 3 + 6 = 35 / 3+5 = 8.





Por fim, confira abaixo qual o presente do seu amor de acordo com o resultado obtido:





Número 1:

Gosta de objetos que possam ser pessoais e que possam agilizar a vida, por exemplo: um objeto que ele(a) utilizará para realizar algo com nome gravado, condecorações e chaveiros.





Número 2:

Gosta de objetos que podem ser utilizados em par, compartilhar: pode ser um almoço, jantar, uma foto do casal em um porta-retrato legal.





Número 3:

Prefere coisas ligadas à arte no geral, gostam muito de objetos coloridos: quadros, cd de música do cantor preferido, flores.





Número 4:

Prezam pelo que esteja associado ao trabalho e organização: ferramentas que essa pessoa utilizará para a sua profissão, até mesmo uma agenda.





Número 5:

Gosta do que puxa para o sensual, esporte ou viagem: roupas no estilo esportivo ou peças íntimas.





Número 6:

Preferem objetos que utilizará em casa ou algo que mexa com seu paladar: chocolates, louças e utensílios do lar.





Número 7:

Gosta de objetos místicos, ou que trazem conhecimento: livros e cursos.





Número 9:

Preferem objetos que demonstram simplicidade e que podem ser úteis para todos: provas de amor, plantas e mensagens românticas.