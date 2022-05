Você usa shampoo corretamente? Confira os erros mais comuns ao utilizá-lo

A lavagem dos cabelos pode parecer uma tarefa simples, considerando que se trata de um hábito adquirido desde a infância e, muitas vezes, de maneira diária. Porém, o que muitos não imaginam a forma com que se faz o processo pode ser prejudicial à saúde dos cabelos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade A cabeleireira Janny Mota explica que alguns erros afetam o couro cabeludo e podem resultar na queda de cabelo e no aparecimento de caspa. Ela fez uma lista com cinco maneiras que podem estar afetando na estrutura e aparência dos fios. Confira!



1. Frequência das lavagens

Janny conta que tanto o excesso quanto a falta de lavagens pode ser um fator negativo: Continua depois da publicidade

“Espaçar demais as lavagens resulta em coceira e irritações no couro cabeludo. Por outro lado, se exceder na quantidade de lavagens, pode deixar o couro cabeludo seco e resultar na produção extra de oleosidade para compensar. Se seu couro cabeludo não é oleoso ou se tem cabelo cacheado ou crespo, lavar o cabelo cerca de duas vezes na semana é suficiente”.



2. Não molhar o cabelo o suficiente

Para que a limpeza seja efetiva, o shampoo só deve ser aplicado quando todo o cabelo estiver encharcado. A água ajuda a soltar o óleo, sujeira e resíduos de produto da raiz do cabelo.

“Quando os fios não estão completamente molhados, o produto não espalha direito e, assim, a tendência é exagerar na quantidade de produto. Por isso, é fundamental retirar bem o shampoo antes de aplicar o condicionador para não diminuir sua eficácia. A água fria, na última lavada, ajuda a selar as cutículas e dar brilho aos fios”, detalha.



3. Usar o mesmo shampoo sempre



A ideia de que os fios se “acostumam” com o produto após algum tempo é um mito. É importante que haja a mudança do tipo de produto, de acordo com as variações do cabelo.

“No verão os fios demandam uma limpeza mais robusta. Já no inverno, quando o clima está mais seco, a necessidade de hidratação tende a ser maior. Fios que passaram por processos químicos, como alisamento ou tintura, pedem cuidados específicos para estarem saudáveis e brilhosos”.



4. Esfregar o shampoo com força



Mota explica o modo correto de como massagear o couro cabeludo.

“O processo deve ser feito delicadamente, pois ao esfregar a região com força pode resultar na quebra dos fios e até machucar o couro cabeludo. Para evitar arranhões e cortes no couro cabeludo, aplique o produto usando a ponta dos dedos e não as unhas”.



5. Aplicar shampoo nas pontas