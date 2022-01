Cerimônia da FIFA premia equipe e médicos por apoio a Eriksen

Horas depois do susto, a UEFA (União das Federações Europeias de Futebol) informou que o jogador estava consciente, respirando e falando, acalmando os milhões de torcedores que acompanhavam com preocupação o desenrolar da situação. O jogo foi retomado e acabou com o placar de 1x0 para a Finlândia, que vencia ali sua primeira partida na história da Eurocopa.

Jogadores e membros da equipe médica da Dinamarca foram rápidos para atender o jogador, imediatamente realizando ressuscitação cardiopulmonar, formando um círculo ao redor de Eriksen para garantir sua privacidade durante todo o atendimento e também confortando membros da família do jogador, que estavam acompanhando a partida no estádio.

Em 12 de junho de 2021, no segundo dia de jogos na competição, o meio-campo e capitão da seleção dinamarquesa Christian Eriksen, então jogador da Inter de Milão, da Itália, teve uma parada cardíaca no final do primeiro tempo de uma partida contra a Finlândia. O jogo, que acontecia em Copenhague, capital da Dinamarca, foi imediatamente paralisado, e a atitude dos companheiros de Eriksen foi decisiva para que o jogador sobrevivesse.

Suporte dos colegas de equipe também foi reconhecido





A atitude dos colegas de Eriksen não passou despercebida pela FIFA (Federação Internacional de Futebol). Na cerimônia do prêmio The Best, dado pela instituição aos melhores jogadores de futebol masculino e feminino do mundo anualmente, a equipe de futebol dinamarquesa, bem como os membros do comitê médico e da comissão técnica da seleção do país, receberam o prêmio de Fair Play, termo em inglês que quer dizer jogo limpo ou jogo justo, da entidade.





E esse não foi o único prêmio relacionado ao chocante ocorrido no gramado do Parken Stadium. Também na cerimônia The Best da FIFA, os torcedores da Dinamarca e da Finlândia presentes no estádio receberam o prêmio de fãs do ano. Isso porque os adeptos dos dois países se uniram para desejar força ao jogador. Após os torcedores da Finlândia gritarem “Christian”, os da Dinamarca respondiam “Eriksen”, resultando numa emocionante homenagem que cativou quem acompanhava a transmissão, esperando notícias do atleta, e que também recebeu a atenção de toda a imprensa.







Em 18 de junho, dias após o jogo contra a Finlândia, Eriksen recebeu alta de um hospital dinamarquês após um procedimento cirúrgico para a implementação de um desfibrilador. Era o final feliz esperado pelos milhões de telespectadores que acompanhavam a partida entre Dinamarca e Finlândia.





“Obrigado pelo enorme número de mensagens. Foi incrível ver e sentir (todas as demonstrações de carinho e preocupação). A cirurgia correu bem, e eu estou bem dentro das circunstâncias. Foi realmente ótimo ver os rapazes de novo depois do jogo fantástico que fizeram na última noite”, disse o jogador na ocasião, um dia após o segundo jogo de seu país na competição, uma derrota por 2x1 para a Bélgica.