Com fim dos estaduais, times mudam o foco para o restante da temporada

O fim dos campeonatos estaduais fez os times brasileiros mudarem o foco. E com isso, os melhores sites de apostas já estão registrando uma enorme movimentação. Afinal, quem se sairá melhor no restante da temporada?

Surpresas

Algo que deixa tudo mais interessante é que o futebol brasileiro sempre foi muito afeito a surpresas - basta ver, por exemplo, o número de times médios e pequenos que já venceram a Copa do Brasil.





E as "surpresas" vão muito além do fato de o time campeão não ser um dos grandes. Isso porque mesmo a vitória de um gigante pode ser surpreendente. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasileirão de 2017.





No início daquela temporada, o Corinthians estava bastante desacreditado pela mídia e pelos próprios torcedores. Era, na ocasião, tido como a quarta força de São Paulo - mas, no fim daquele ano, acabou vencendo o Campeonato Brasileiro com autoridade.





Aliás, no ano passado, quem acreditaria que o Botafogo fosse liderar 31 das 38 rodadas do Brasileirão? E, pior: quem apostaria que, depois de tudo isso, o time ainda pudesse perder o título? Pois é, tudo isso aconteceu, o que mostra que surpresas e reviravoltas estão no DNA do futebol brasileiro.





A temporada 2024, portanto, já está em andamento. E muitas emoções ainda vão aparecer pelo caminho. Os favoritos irão confirmar seu status ou times desacreditados conseguirão mostrar a força de sua camisa? Quem gosta de disputas imprevisíveis tem de ficar de olhos bem abertos, pois o período de observação de zebras já começou.