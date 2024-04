Por que toda empresa deve se preocupar em fazer backup do WhatsApp (e como fazer isso)

Perante esse cenário favorável, as empresas precisam estar atentas às ferramentas de comunicação pela internet, dentre as quais se destaca o mensageiro instantâneo WhatsApp. Mais especificamente, há uma versão do aplicativo para as empresas, o WhatsApp Business, com ferramentas adicionais.

É indiscutível que empresas nos dias de hoje só são capazes de prosperar se integrarem de forma adequada as ferramentas do meio online. Ao mesmo tempo em que as vendas de produtos e serviços de forma física vem decaindo com o tempo, os negócios nos espaços digitais nunca foram melhores.

Como funciona o Wondershare MobileTrans?

O serviço é especialmente indicado para quem não possui experiência com programas desse tipo, de modo que todas as ferramentas são autoexplicativas e existe preocupação com uma interface mais amigável. Dependendo da quantidade e do tamanho dos arquivos, os processos levam só alguns minutos.

Celulares que usam Android e iOS são igualmente compatíveis, tanto com o programa quanto entre si. Isso é interessante para quem precisa trocar um aparelho de uma marca para outra, eliminando alguns dos principais problemas associados com essa mudança. O software pode ser testado grátis.

O Wondershare MobileTrans é um programa que, como o seu nome sugere, serve para a transferência de dados entre smartphones. Você pode exportar e importar informações relevantes de celular para celular, de celular para computador ou do PC para celular. O software funciona com sistema Windows.

7 razões para usar o Wondershare MobileTrans

O programa é desenvolvido com uma interface amigável, onde cada ferramenta pode ser encontrada instintivamente. Além disso, o passo a passo de cada recurso é descrito dentro do próprio software, restando aos usuários seguir o que é indicado na janela e aguardar até a conclusão de uma tarefa.

Quando falamos sobre o backup do WhatsApp, é natural que usuários sem experiência com a tarefa acreditem que se trata de algo complexo e que requer conhecimentos técnicos. Isso é verdade com alguns programas, mas definitivamente não é o caso ao usar o recurso do Wondershare MobileTrans.

Ao baixar o software no seu computador, não é preciso realizar uma assinatura para checar as funções disponíveis e o reconhecimento do seu smartphone. Levando em conta os benefícios agregados para uma empresa, trata-se de um investimento muito necessário para a comunicação com clientes online.

Embora exista diferenças notáveis entre as versões do mensageiro instantâneo verdinho nos dois tipos de celulares, a ferramenta do Wondershare MobileTrans funciona com ambas. Apesar disso, é preciso reforçar a ideia de que o programa em si deve ser baixado em um computador, já que não é um app.

De cara nós abrimos com uma vantagem que é também o tema principal desse texto: o backup do WhatsApp! Apesar disso, vamos nos focar em outro aspecto: o fato de que existe total compatibilidade com backup WhatsApp iPhone , mesmo que o recurso esteja rodando num computador com Windows.

Antes de explicarmos como as empresas podem usar o Wondershare MobileTrans para fazer backup, vale a pena explorarmos 7 razões para a utilização do programa. Dentre elas estão as ferramentas associadas ao WhatsApp e ao WhatsApp Business, mas também outras para tarefas dos smartphones.

Deseja salvar somente as mensagens de clientes do WhatsApp? Sem problemas. Precisa de vídeos e fotos do negócio? O software realiza isso. Mesmo elementos menores e nem sempre considerados, como os contatos, são capazes de ser transferidos, garantindo que a sua base de dados não se perca.

No caso das empresas, alguns motivos para que o backup do WhatsApp seja bem-sucedido incluem a manutenção de conversas com clientes e fornecedores, restauração de documentos importantes enviados e recebidos pelo aplicativo (como planilhas e contratos) e a segurança dos dados privados.

Fechando a lista com um item de suma importância, nós temos a ferramenta que recupera as conversas do WhatsApp e do WhatsApp Business. Na verdade, você pode restaurar quaisquer dados associados com o app verdinho, como as mídias, os contatos e os stickers, sem nenhuma dificuldade.

O Wondershare MobileTrans compreende a importância dos sistemas de armazenamento em nuvem, de forma que os seus recursos podem se conectar com estes serviços. As duas plataformas abraçadas aqui são o Google Drive, disponível para qualquer celular; e o iCloud, o sistema exclusivo dos iPhones.

Como fazer backup do WhatsApp com o Wondershare MobileTrans?

Assim como outros softwares, o uso do Wondershare MobileTrans para o backup de WhatsApp e do WhatsApp Business começa com o download do programa, o que pode ser feito no site oficial. Em seguida, você deverá instalá-lo seguindo as instruções indicadas na própria janela, sem demora.





Feito isso, clique no ícone na área de trabalho para que o programa seja aberto. Logo na janela inicial, você verá algumas das principais ferramentas exploradas durante a lista no tópico anterior. As abas principais são a transferência do WhatsApp, transferência de celular, backup e restauração e mais.





Clique em “backup e restauração” e novas opções ficarão disponíveis: backup de dados do celular, restauração do iTunes, backup de dados de aplicativos e restauração de dados do WhatsApp. Aqui, você deverá selecionar “backup de dados de aplicativos” e então selecionar o ícone do WhatsApp.





Em seguida, será preciso que conecte o seu dispositivo ao computador usando um cabo USB. Ao reconhecer o smartphone com sucesso, o Wondershare MobileTrans o mostrará do lado esquerdo da janela. Ao centro existirá uma lista com todos os tipos de arquivos possíveis de serem salvos do “zap”.





Caso o aplicativo usado seja o WhatsApp Business, volte ao item anterior e o selecione. De qualquer forma, você então deverá decidir quais tipos de dados serão salvos. É possível escolher todos ao mesmo tempo (para um backup total) ou apenas aqueles que sejam mais relevantes à sua situação.





A última etapa consiste em clicar no botão na parte inferior da janela e aguardar que o processo seja concluído. O backup do WhatsApp ou WhatsApp Business ficará salvo na pasta do computador que escolher para isso. Com os dados guardados, é possível importá-los em seguida para um novo celular.





Percebeu como fazer o backup do WhatsApp com o Wondershare MobileTrans é fácil? Em poucos minutos, os dados da sua empresa são salvos, o que impede uma série de problemas na comunicação com clientes e fornecedores. Por consequência, pode-se dedicar mais tempo a trabalhos relevantes.