Chegou a hora de planejar viagens e aproveitar os feriados de novembro

Os feriados prolongados dos dias 02 e 15 do penúltimo mês do ano serão boas oportunidades para aqueles que anseiam por um momento de descanso ou confraternização entre amigos e familiares. A expectativa de alta de viagens neste período acompanha o avanço da vacinação no país contra a COVID 19.





A Viação Garcia e a Brasil Sul oferecem opções extras de horários, com serviços exclusivos e valores promocionais, como a linha Londrina a São Paulo, no serviço Cabine Cama, a partir de R$ 130.





Para quem gosta de destinos urbanos, a Viação Garcia tem linhas para Curitiba, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Campinas, por exemplo. Já para quem gosta de praia, a Brasil Sul oferece rotas até o litoral catarinense, com destinos clássicos como Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. Já para os fãs das terras gaúchas, a empresa também oferece linhas com destino para Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo.





As duas empresas contam com a frota de veículos mais nova do país e serviços especiais que oferecem uma experiência única para qualquer destino escolhido. O Cabine Cama é o grande destaque com reclinação de poltrona de 180 graus, igual a uma cama, e kit conforto composto de travesseiro e manta com o padrão dos hotéis Bourbon. Outra opção é o Leito Plus, com poltronas superconfortáveis que permitem mais espaço para as pernas. Todos os serviços contam com cortinas individuais de proteção, TV/DVD, Wi-Fi 4G, tomadas, ar-condicionado e água mineral.





A cada viagem os filtros de ar-condicionado são lavados e os veículos são desinfectados internamente com ozônio, um gás natural 99% eficaz na eliminação de vírus, e pulverizados com quaternário de amônia. Antes e após a acomodação de todos os passageiros, é realizada limpeza interior com álcool 70%. Mantas, fronhas e capas de poltronas são lavadas e esterilizadas, oferecendo total segurança, assim como as cortinas de separação entre os assentos.





Ao entrar no ônibus, o passageiro utiliza o tapete higiênico para a limpeza da sola dos sapatos, preparado com produtos desinfetantes e sanitizantes que eliminam vírus e bactérias. Todos os ônibus disponibilizam dispensers de álcool em gel, logo na entrada e próximos à toalete.





Para compra ou mais informações, acesse os sites www.viacaogarcia.com.br e www.brasilsul.com.br. Além de vivenciar as experiências de aquisição da passagem on-line com pagamentos em cartões ou criptomoedas, você poderá escolher seu assento antecipadamente e realizar o check-in digital, sem filas. Nas agências rodoviárias e no SAC, pelo 43 99193-7395, poderá optar pelo pagamento com PIX. O atendimento para deficientes auditivos no SAC é realizado pelo 0800-642-7700.