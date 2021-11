Homem de atitude cuida da saúde

Ao longo do ano, a Unimed Londrina realiza campanha focadas na prevenção de doenças e incentivo à adoção de hábitos saudáveis. No calendário da Saúde, adotado pela Unimed Londrina, novembro é o mês oficial da conscientização sobre as doenças que afetam os homens.





Segundo levantamento do Centro de Referência do Homem, de São Paulo, 50% dos homens só procuram atendimento médico quando os sintomas das doenças já estão em estágios avançados ou precisam de intervenção cirúrgica.





Essa atitude vai na contramão de todas as recomendações dos especialistas em saúde. Isto porque doenças como diabetes, pressão alta e câncer de próstata podem ser prevenidas ou detectadas de maneira precoce se tomadas as condutas corretas.





Abaixo, separamos algumas orientações que podem ser incluídas na rotina de quem busca mais qualidade de vida e saúde: