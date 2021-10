Mais acumuladas da semana, Lotomania e Mega Sena podem pagar R$ 44,6 milhões em prêmios

Apostador garante estatisticamente mais chances de premiação com Bolões a partir de R$ 5



Qual é o preço do seu sonho? Como a maior parte das coisas da vida que realmente importam, sonhar é de graça, não tem um custo. Dependendo do sonho que se quer realizar, no entanto, um investimento financeiro (por menor que seja) pode ser necessário. Ganhar na loteria é um dos desejos mais antigos dos brasileiros, porém, por mais óbvio que isso pareça, para sonhar com grandes prêmios lotéricos é necessário apostar.



E nesta semana haverá pelo menos duas grandes oportunidades para aqueles que sonham em mudar radicalmente de vida através dos jogos lotéricos. A primeira delas é com o concurso de número 2219 da Lotomania, que pode pagar uma bolada de R$ 9,6 MILHÕES ao apostador que acertar as 20 dezenas que serão sorteadas nesta segunda (04), às 20h (horário de Brasília).



A segunda oportunidade também está bem próxima, mais especificamente, a menos de dois dias. Nesta quarta (06), o concurso 2.416 da Mega-Sena sorteará R$ 35 MILHÕES, o maior prêmio acumulado dos últimos sete concursos da principal loteria do país. O horário do sorteio da Mega será o habitual, sempre às 20h.



Agora, modificaremos um pouco a pergunta inicial deste artigo: quanto vale investir pelo seu sonho? Quando se trata do desejo de ganhar na loteria, não são necessários grandes investimentos. Com apenas R$ 5, por exemplo, o apostador já consegue garantir a sua participação nos sorteios com jogos mais estratégicos e assertivos do Mega Loterias, os chamados Bolões, que aumentam estatisticamente as chances de premiação nas loterias e, consequentemente, aproximam o apostador da realização dos seus maiores sonhos.



Para apostar na Lotomania

Mega Loterias tem mais de 12 opções de jogos multi estratégicos, com diferentes tamanhos (quantidade de cotas) e que garantem até 324 vezes mais chances de premiação no sorteio do concurso 2.219 da Lotomania. Confira nossa página de Bolões para a Lotomania e escolha aquele que mais combina com o seu perfil de aposta!



Agora, se o apostador prefere concorrer com os seus números da sorte, basta realizar uma aposta simples ou com mais dezenas no Monte Seu Jogo, opção de aposta disponível no site que segue exatamente a mesma dinâmica de jogo das lotéricas tradicionais. Nela, o jogador deve selecionar 50 números dentre os 100 disponíveis no volante. As faixas de prêmio são: 20, 19, 18, 17, 16, 15 e nenhum ponto.



Para apostar na Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na próxima quarta-feira, mas você já consegue garantir online a sua participação com o Mega Loterias, seja com os seus números da sorte ou através de umas das 20 opções de Bolões disponíveis no site. Confira todas as opções na página de Bolões da Mega e concorra com até 1.064 vezes mais chances de premiação!



Boa parte dos apostadores já sabem que para concorrer na Mega-Sena com os próprios números, basta escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante.



Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.