Esqueceu a senha do celular? Calma! Veja como recuperá-la com a ajuda do Dr.Fone em poucos passos

Por isso, é fundamental ter senhas para cada dispositivo. E, o ideal é que não se tenha a mesma para todos eles, nem que sejam muito óbvias. Do contrário, perdem sua função de segurança. Sendo assim, se fica difícil guardar tantos códigos na cabeça e há o risco de esquecer, conte com a ajuda do Dr.Fone.

Poucas coisas “gastam” tanto a nossa memória quanto guardar tantas senhas, não é? E elas estão ali para tudo: cartão de crédito, computador e, claro, celular! Mas, as informações são tantas que, por vezes, nos esquecemos de alguma delas! Então, esqueceu a senha do celular? Veja como recuperá-la com a ajuda de um software altamente eficiente: Dr.Fone Wondershare.

Antes de mais nada: o que é o Wondershare Dr.Fone?

● Backup do Telefone: Faça backups seguros em seu computador, com a opção de restauração seletiva conforme suas necessidades.

Vamos explorar as capacidades do Wondershare Dr.Fone , descobrindo como ele se torna um aliado essencial nos momentos desesperadores da vida digital?

Sobre o gerenciador de senhas Dr.Fone

Recuperador de senhas do Android

Essa versatilidade garante que usuários de diferentes marcas e modelos possam contar com a eficiência do Dr.Fone para superar os desafios de bloqueio de tela, proporcionando uma experiência unificada e descomplicada.

Recuperador de senhas do iPhone

Como o recuperador de senhas para iOS do Dr.Fone, você encontra sua conta Apple ID, escanear e visualizar contas de e-mail, recuperar sites armazenados e senhas de login de aplicativos. Ademais, localizar senhas de Wi-Fi salvas e até mesmo recuperar a senha do Screen Time. A confiabilidade do recurso assegura que o processo seja realizado sem nenhum vazamento de dados, garantindo a segurança das suas informações.





E sabe o que mais? Acabou a história de perder senhas de e-mail! O software permite encontrar senha de qualquer provedor, como Gmail, Outlook, AOL e muitos outros. Isso, sem dúvidas, simplifica a gestão das suas credenciais.





Falando nisso, caso esqueça as credenciais da sua conta do Google, Facebook, Twitter ou qualquer outra, basta utilizar o Dr.Fone para escanear e recuperá-las. Por fim, o Dr.Fone permite recuperar a senha do Wi-Fi salva no iPhone sem a necessidade de jailbreak.