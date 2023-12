Não há dúvidas de que a região nordeste está repleta de belezas naturais, tem uma cultura riquíssima e uma gastronomia incrível! Mas a região também conta com excelentes times de futebol. Neste artigo, vamos apresentar os 5 maiores times do nordeste para facilitar sua vida quando for fazer sua próxima aposta online na Betfair.

Os maiores times do Nordeste

Recentemente, o GE fez um levantamento, em comemoração ao dia do nordestino, buscando elencar os maiores times do Nordeste. Para isso, usou como critério fatores como quantidade de títulos obtidos e número de participações em competições nacionais ou internacionais.

A análise levou em conta competições a partir de 2001, conferindo uma pontuação específica a cada conquista, seguindo a tabela abaixo:

Títulos nacionais, estaduais e internacionais:

● Libertadores: 5.000 pontos ● Série A: 3.000 pontos ● Copa do Brasil: 2.500 pontos ● Sul-Americana: 2.000 pontos ● Série B: 1.000 pontos ● Copa do Nordeste: 800 pontos ● Títulos estaduais (PE, CE e BA): 400 pontos ● Série C: 300 pontos ● Títulos estaduais (AL, MA e RN): 200 pontos ● Série D e títulos estaduais (SE, PI e PB): 100 pontos Participações em torneios nacionais e internacionais: ● Libertadores: 1.000 pontos ● Série A: 600 pontos ● Copa Sul-Americana: 400 pontos ● Série B: 200 pontos ● Série C: 60 pontos ● Copa do Brasil: 30 pontos ● Série D: 20 pontos Confira os 5 maiores a seguir.

Sport

O Sport Club do Recife, fundado em 1905, é um dos times mais antigos e tradicionais do Brasil. Entre seus feitos estão a conquista de uma taça da copa do Brasil, em 2008, três copas do nordeste (apenas uma foi considerada no levantamento, pois as outras aconteceram antes de 2001) e nada menos do que dez títulos estaduais.

Uma curiosidade interessante sobre o clube é que, em 1987, o Sport ganhou notoriedade nacional ao conquistar a Copa União, torneio que originou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Esse título se tornou um marco importante na história do time do Recife.

Bahia

O Bahia, fundado em 1931, tem uma história muito rica no futebol nacional e conquistou diversos títulos estaduais. O clube, sediado em Salvador, teve participações de destaque em diversas competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e acumula alguns títulos regionais.

Uma das características mais marcantes do Bahia é o seu engajamento social e político: o clube tem uma postura crítica contra o racismo e é notório por apoiar diversas causas sociais. Sua torcida é apaixonada e faz com que cada jogo do Tricolor Baiano seja um espetáculo empolgante.

Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube, fundado em 1918, também figura entre os times mais tradicionais e aclamados do nordeste. Sua história é marcada por vários títulos estaduais e pela participação em importantes competições nacionais, além de ter conquistado duas copas do nordeste.

Um dos momentos mais emocionantes da história recente do clube foi a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, que garantiu ao clube o retorno à elite do futebol brasileiro.

Vitória

O Vitória, fundado em 1899, é um dos clubes mais antigos do Brasil. Ao longo de sua história, o time baiano conquistou diversos títulos estaduais e duas copas do nordeste, e se tornou uma das principais forças do futebol nordestino.

O clube também obteve importantes participações em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Em 1993, o Vitória alcançou sua melhor colocação na Série A do Brasileirão, terminando em terceiro lugar. Embora essa campanha não conte para o ranking do GE por ser anterior a 2001, é importante lembrarmos desse feito. O time participou, ainda, de cinco Sul-Americanas.

Ceará