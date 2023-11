Planejada e conectada à natureza, Nova Prochet oferece tranquilidade e qualidade de vida

Ainda pouco habitada, conectada à natureza e em transformação. A Nova Prochet já é considerada uma das áreas de maior expansão na cidade de Londrina. Com uma infraestrutura urbana planejada, com vias largas, que se conectam aos principais pontos da cidade e favorecem a mobilidade, a região tem recebido investimentos públicos e privados, com a instalação de novos comércios, serviços e empreendimentos imobiliários.

O empresário e sócio da Naka’s Hortifruti, Alexandre Nakahodo, tem acompanhado de perto o crescimento da região e dos negócios por lá. Ele conta que a família enxergou o potencial daquela área da cidade há cerca de 15 anos. Com a inauguração do Mercadão da Prochet, em 2010, decidiu levar a frutaria para lá e, hoje, tem a certeza de ter feito a aposta certa.

“Apesar do pouco movimento no início, tínhamos o olhar para o futuro e percebemos o interesse do poder público e de empresários em investir na área. E o crescimento de lá pra cá foi enorme. Não tenho dúvidas de que a região ainda vai crescer muito”, projeta Nakahodo.

Ele conta que recebe clientes de Londrina e de cidades próximas e trabalha com produtos diferenciados e de qualidade para atender as demandas de um público bastante exigente. O empresário considera positiva a chegada de construtoras por lá, além de grandes empresas de segmentos diversos.







Um imóvel de 600 metros quadrados, na avenida Harry Prochet, foi a escolha dos sócios para a inauguração da segunda unidade da academia Rise Hub, em Londrina. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, o objetivo é oferecer um atendimento mais personalizado, assim como novos serviços e metodologias de treinamento para um público selecionado, de até 250 alunos.

O profissional de educação física, mestre em exercício físico e um dos sócios-proprietários e fundador da empresa, Fernando Mitamura, diz que a unidade vai disponibilizar um professor para atender de um a três alunos por vez. A nova unidade também terá como diferenciais aulas de pilates, programas de treinamento para crianças e adolescentes, sauna e brinquedoteca. O objetivo é que os frequentadores encontrem ali um ambiente acolhedor, familiar e que tenham aderência à prática de exercícios físicos.

“É uma região que cresce de forma organizada, com vias espaçosas, que se conectam aos principais pontos de Londrina, e é uma parte da cidade ainda carente de academias. Mapeamos os empreendimentos que já existem e ainda serão lançados e trouxemos para a Harry Prochet um serviço premium”, conta Mitamura.

Lançamentos verticais

Com os icônicos edifícios Palazzo Di Cesare e Palazzo Veronesi, a Vectra foi pioneira no lançamento e entrega de empreendimentos verticais na Nova Prochet. Atualmente, a incorporadora tem cinco edifícios lançados e a previsão de apresentar outros dois na região, em 2024. São eles o Wave, na avenida Adhemar Pereira de Barros; o Wonder e o Oro, na rua Dr. Camilo Castelo Branco; o Wynn, na avenida Waldemar Spranger; e o Gaia, na rua Carlos Costa Branco, esquina com a avenida Harry Prochet.



A diretora-executiva da Vectra, Roberta Costa Alves Nunes Mansano, conta que chamou a atenção da empresa o conjunto de características que favorecem a qualidade de vida e o contato com a natureza. Ela lembra que, além da boa infraestrutura viária, com vias amplas e bem sinalizadas, e localização estratégica, a Nova Prochet é um bairro bem arborizado e servido de comércios e serviços essenciais, como escolas, clínicas e hospitais, e oferece segurança e tranquilidade para morar.



“A partir da oportunidade de verticalização, aproveitamos para inserir, ali, empreendimentos com características muito conectadas com o que os nossos clientes desejam, que é qualidade de vida, áreas de lazer com muitas opções para a prática de esportes, ambientes para festas e confraternizações, e paisagismo acolhedor”, cita.

Com previsão de mais lançamentos no bairro, Roberta diz que a Vectra vai oferecer um mix interessante de produtos, com apartamentos que vão de 97 a 427 metros quadrados, capazes de agradar a todos os perfis de público e configurações de famílias.

Na avaliação dela, a Nova Prochet está muito conectada com a Gleba Palhano, tanto em termos de proximidade como de valorização imobiliária, mas se consolida como uma região de menor adensamento populacional e um ritmo de vida mais tranquilo.

“São dois bairros conectados por vias próximas, mas com características diferentes, ambos muito valorizados”, avalia.

Infraestrutura urbana