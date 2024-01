Times brasileiros vão em busca do tetracampeonato da Libertadores

Mas times do Paraguai, principalmente o Olimpia, e do Equador, como a LDU ou o Independiente del Valle, sempre podem surpreender. Portanto, embora os brasileiros entrem novamente como grandes favoritos ao título, eles não poderão se descuidar quando enfrentarem times de outros países.

Com isso, os principais adversários dos brasileiros parecem ser eles mesmos. Fora os times já citados, Atlético Mineiro e Fluminense também estão garantidos na disputa, que ainda poderá ter Botafogo e Red Bull Bragantino, caso eles passem pela pré-Libertadores.

Acontece que a oportunidade em 2024 parece muito boa para que essa marca seja alcançada, pois há um abismo econômico entre os times do Brasil e seus pares sul-americanos, o que tem garantido o domínio brasileiro na competição. Além disso, o tradicional Boca Juniors, que chegou à final da última edição, eliminando o Palmeiras na semi, não estará na disputa.

Naquela época, no Brasil, ainda se valorizava bastante campeonatos estaduais, regionais e, claro, nacionais. Por isso, há times argentinos que já conquistaram a Libertadores quatro ou mais vezes, mas ainda nenhum brasileiro conseguiu chegar lá.

Algum deles conseguirá esse feito? Vale ressaltar que a Libertadores só ganhou importância no Brasil a partir dos anos 1990. Antes disso era comum que os times daqui utilizassem reservas ou mesmo optassem por não participar da competição sul-americana.

Dentre os representantes brasileiros, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo já venceram a Libertadores em três oportunidades. Dessa forma, os quatro tentam ser o primeiro tetracampeão do Brasil.

Os times brasileiros vêm dominando a Libertadores ao longo dos últimos anos, mas até hoje nenhum deles venceu a competição mais do que três vezes. Isso, porém, poderá mudar na edição de 2024. E, por isso, o Código Promocional Betclic tem sido acessado por diversos torcedores que estão tentando fazer suas previsões para a disputa.

Retrospecto recente

O retrospecto recente é absolutamente favorável às equipes do Brasil, que conquistaram as últimas cinco Libertadores, com Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023). Ademais, três dessas finais envolveram apenas times brasileiros.





Com tudo isso, apesar das dificuldades envolvidas no torneio, é possível que 2024 termine com o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Afinal, são quatro times de peso em busca desse feito.