Tudo sobre a Euro 2024 - Jogos e Grupos

O calendário com a Euro 2024 Jogos e Grupos já está definido e a emoção começa no dia 14, com os anfitriões recebendo a Escócia. O grande campeão será conhecido um mês depois, em 14 de julho, quando a Final será disputada, em Berlim.

Euro 2024 - Jogos e Grupos

Antes de ler sobre os grupos e jogos da Euro 2024, você precisa entender que o torneio possui 24 times divididos em seis grupos. Os dois melhores de cada chave se classificam diretamente para as oitavas de final. Além deles, os quatro melhores terceiros colocados também avançam.





A Alemanha, que organiza o torneio, está no Grupo A, ao lado de Escócia, Suíça e Hungria. Todos esperam que os alemães se classifiquem . A disputa pela segunda colocação deve ficar entre Suíça e Hungria. Muitos acreditam que o terceiro colocado deste grupo tem uma boa chance de se classificar.





Espanha, Croácia, Itália e Albânia estão no Grupo B. Todos esperam que a Albânia seja derrotada por todas as demais equipes. Com isso, Espanha, Croácia e Itália devem brigar entre si pelas vagas nas oitavas.





O Grupo C deve ser dominado pela Inglaterra. Acredita-se que a segunda vaga fique com a Dinamarca. As outras equipes, Eslovênia e Sérvia, podem ser uma pedra no caminho, mas não o suficiente para derrubar os favoritos do grupo.





Um dos grupos mais equilibrados é o D, com França, Holanda e Áustria, que possui uma boa geração. O outro time sai da repescagem e pode ser: Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão. Nenhuma dessas equipes é esperada para surpreender.





A Bélgica é o time mais forte do Grupo E, que também tem Eslováquia e Romênia. O grupo será completo com Israel, Islândia, Bósnia ou Ucrânia. Portanto, este é um grupo bem equilibrado e difícil de prever o que pode acontecer.





Outro grupo imprevisível é o F, que tem Turquia, Portugal, Chéquia e o vencedor da chave de repescagem com Polônia, Estônia, Gales e Finlândia. A expectativa é que País de Gales ou Polônia venham parar aqui, deixando o grupo bem equilibrado.





Portanto, a Euro 2024 tem tudo para ser mais uma competição emocionante e cheia de surpresas. Agora queremos saber de você. O que você espera desse torneio? Quais são os favoritos e quem pode surpreender? Deixe seu comentário.