Profis faz plantão no sábado com descontos de até 70% sobre multas e dívidas

Quem ainda não aderiru ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2021, da Prefeitura de Londrina, ainda pode aproveitar os descontos e condições especiais oferecidos exclusivamente por meio da iniciativa. O prazo final para a adesão vai até 21 de dezembro, com até 70% de descontos em juros e multas para pagamentos realizados à vista. Neste sábado (11), das 9h às 15h, a Secretaria Municipal de Fazenda realizará mais um plantão do Profis, aberto ao público, na Praça de Atendimento, que fica no saguão principal da Prefeitura, na avenida Duque de Caxias.







A população terá a oportunidade de negociar durante o fim de semana, presencialmente, seus débitos de IPTU, ISS e outras taxas. É necessário fazer agendamento prévio de horário no sistema on-line da Prefeitura. A equipe da Fazenda orientará os presentes, tirando todas as dúvidas necessárias para a efetivação dos procedimentos. Foram abertas 180 vagas para essa etapa.





Quem não puder agendar pela internet, também pode entrar em contato pelo número (43) 3372-4424, que funciona como contato de WhatsApp, se necessário. A Secretaria Municipal de Fazenda ressalta que, a qualquer momento, durante 24h, é possível fazer a adesão on-line pelo portal da Prefeitura de Londrina, sem sair de casa, acessando o endereço www.londrina.pr.gov.br e clicar em Profis 2021.