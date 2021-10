UNOPAR oferece acesso gratuito preparatório Enem

Para ajudar os estudantes que prestarão o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), a Unopar, unidades Piza, Niterói e Shopping Norte, em parceria com a plataforma digital de educação Stoodi, irá oferecer o *acesso 100% gratuito* a conteúdos e ferramentas que irão ajudar alunos do ensino médio a se prepararem para o ENEM.





Faça sua inscrição AQUI.





Os inscritos irão receber via e-mail o link e voucher para acesso à plataforma e já iniciar sua jornada preparatória ENEM. As inscrições via Link serão até o próximo dia 07/11. Esta ação é voltada para alunos concluintes do ensino médio de Londrina e região (cidades vizinhas).





O Stoodi já ajudou mais de 8 milhões de alunos a conquistarem sua vaga no Ensino Superior. A plataforma utiliza metodologias modernas de aprendizagem.





O Enem tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, o resultado do exame pode ser utilizado como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Este ano, as provas acontecem nos dias 21 e 28 de novembro.