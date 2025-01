Após demora do MEC, UEL prorroga prazo para pré-matricula de aprovados pelo Sisu

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) adiou o prazo para a pré-matrícula dos 588 candidatos aprovados nos cursos de graduação por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025. Com a determinação, os aprovados têm até às 23h59 do dia 3 de fevereiro para confirmarem o interesse em se tornarem estudantes da Universidade, exclusivamente por meio do Portal do Estudante.





Desde a manhã desta terça-feira (28), os aprovados podem acessar o edital de Convocação de Chamada Regular do SISU, onde irão encontrar orientações importantes relacionadas à confirmação da vaga, bem como os documentos exigidos na pré-matrícula.

A coordenadora de processos seletivos da UEL, Sandra Garcia, explica que a decisão de conceder maior prazo foi tomada para garantir mais tranquilidade aos candidatos. “Diante da instabilidade registrada no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ao longo desta segunda-feira e da demora no envio da lista de aprovados para as universidades, a UEL decidiu conceder um prazo maior para que os candidatos garantam a vaga nos cursos de graduação da Universidade”, explica a professora.





Também na manhã desta terça-feira, a Cops disponibilizou o novo calendário de convocações e matrículas, e que aponta a publicação do edital dos classificados na 1ª convocação para o dia 14 de fevereiro, às 12h.





Os 588 candidatos aprovados nos cursos de graduação da UEL optaram por vagas disponibilizadas por 43 cursos de graduação sediados em todos os centros de estudos da instituição.