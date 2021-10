Conest 2021: Prazo para envio de trabalhos científicos é prorrogado

O 23º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança Pública prorrogou o prazo de inscrições de trabalhos científicos. Os interessados podem submeter as produções até dia 27 de outubro. No local, haverá um espaço exclusivo destinado à exposição das produções dos pesquisadores. Os participantes presenciais poderão utilizar recursos de banners com apresentação oral. Os que optarem pelo formato online terão acesso às salas virtuais, com oportunidade de defesa do conteúdo. “Todos os trabalhos serão avaliados e devidamente certificados. Ao final do Congresso, vamos premiar os três melhores trabalhos”, explica Clarice Guilherme Barreto, Engenheira de

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segurança do Trabalho e Presidente da Comissão Científica do Conest 2021. O espaço é aberto para acadêmicos, estudantes de pós-graduação, não acadêmicos e profissionais atuantes que desejam divulgar suas pesquisas.

Continua depois da publicidade





O evento será realizado pela primeira vez em formato híbrido entre os dias 24 a 26 de novembro.





Na programação, diversos temas atuais que visam a atualização e qualificação de profissionais engenheiros e de áreas correlatas. Serão dez painéis, seis minicursos, uma conferência magna e um espaço amplo para exposição de trabalhos científicos e empresas parceiras. O encontro será realizado em Londrina, no Norte do Paraná, com sede na Villa Planalto, localizada na avenida

Continua depois da publicidade

Tiradentes, 6429, próximo ao Parque Ney Braga. A organização é da Anest (Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho), da Asengest (Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho) e do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná).





A banca examinadora dos trabalhos é composta por docentes de pelo menos sete áreas ligadas à segurança e saúde do trabalhador. “Estamos com uma boa expectativa para este ano, já que será em formato híbrido, o que facilita muito a participação de todos, em qualquer lugar do Brasil”, afirma professora Clarice Barreto. “É uma ótima oportunidade de divulgar os trabalhos, interagir com outros profissionais, ter visibilidade como pesquisador e profissional, além de fomentar a discussão sobre a prevenção de acidentes e a importância da engenharia na segurança e saúde do trabalhador”, conclui. Mais informações sobre os trabalhos científicos podem ser acessadas pelo endereço: https://www.conest2021.com.br/trabalhos-cientificos/.





Outras atrações





Entre os diversos temas que serão abordados no Conest estão os painéis “O Impacto da Pandemia na aquisição e logística de distribuição de EPI’s” e “Os Diversos Papéis da Mulher na Segurança e Saúde do Trabalho”. No leque de temas técnicos, a programação prevê o debate sobre a construção civil e os reflexos da norma regulamentadora NR 18, gestão de riscos ocupacionais e da saúde no trabalho. “É uma troca rica e muito importante. A comunidade da engenharia poderá prestigiar os trabalhos de colegas de outros estados. Mais uma boa oportunidade para quem faz mestrado, doutorado e está procurando trabalho”, explica o engenheiro agrônomo e de segurança do trabalho Benvenuto Gonçalves, presidente da Anest.





A 23ª edição do Conest será encerrada com os minicursos. Haverá seis temas disponíveis, com abordagens diversas, entre eles a “Investigação de Acidentes de Trabalho na óptica da Prevenção” e os “As Principais Alterações das Normas Regulamentadoras”. A programação completa está disponível no site https://www.conest2021.com.br/programacao/.





Os interessados podem optar por quatro modalidades: presencial (palestra magna, painéis e minicursos); virtual opção 1: (palestra magna e painéis); virtual opção 2: (minicursos) e virtual opção 3: (palestra magna, painéis e minicursos). As inscrições para o segundo lote vão até dia 22 de novembro e podem ser feitas pelo link https://www.conest2021.com.br/inscricoes/.





O patrocínio é do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Mutua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea), ASST (Redes de Segurança EN, Engenharia & Desenvolvimento), Chrompack Instrumentos Científicos Ltda, SST (Universidade da Saúde e Segurança do Trabalho). O apoio é do Convention Bureau e da Apes (Associação Paranaense de Engenheiros de Segurança do Trabalho).