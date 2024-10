Custo da tecnologia impacta reajuste da mensalidade escolar, que deve subir até 10%

O investimento em tecnologias de ensino tem gerado cada vez mais impacto no custo das escolas particulares e, com isso, ganhou peso no reajuste do valor da mensalidade.







Uma pesquisa do Grupo Rabbit, consultoria de gestão do ensino privado no Brasil, aponta que as mensalidades de 2025 deverão ter um aumento, em média, de 8% a 10%, o dobro da inflação projetada para este ano, que é de 4,4%. O levantamento foi realizado entre maio e agosto com gestores de 680 escolas, clientes do Rabbit.





O valor de reajuste não está fora dos apontados pelo Rabbit nos anos anteriores. Em 2023 havia sido de 9,4%, e em 2022, de 10,9% (com a inflação acumulada, respectivamente, de 4,62% e 5,79%). Para a consultoria, esses reajustes, entre outros motivos, estão relacionados à tentativa de se recuperar perdas que aconteceram no ensino privado na pandemia, com a redução de alunos e o aumento da inadimplência.





Minas Gerais é apontado como o estado que terá reajuste de 10%. São Paulo vem na sequência, com 9,5%. Rio de Janeiro e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste registram 9%. No Sul, a previsão é de um aumento médio de 8% nas mensalidades.





Presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), Antônio Eugênio Cunha afirmou à Folha que, especialmente desde a pandemia, o custo da tecnologia aumentou de forma significativa nas escolas particulares. "A tecnologia avança muito rapidamente, é um investimento contínuo e caro", disse. "Nos últimos anos, tornou-se um dos maiores pesos dentre os custos de investimentos das escolas."





Cunha cita alguns exemplos de gastos com tecnologia na educação: plataformas que controlam o desempenho individualizado dos alunos, material didático digital, equipamentos cada vez mais sofisticados para laboratórios e salas de aula.