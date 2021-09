Edital traz 640 vagas para mestrado em História

Seiscentas e quarenta vagas serão ofertadas em 39 instituições, de 22 estados, para o ProfHistória (Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História). Até 30% dos participantes receberão bolsa da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Podem participar professores de História atuantes na educação básica. As inscrições vão de 10 de setembro a 27 de outubro e devem ser feitas por este link.



Lançado em agosto, o edital (acesse aqui) é para ingresso em 2022 e as aulas serão presenciais. Toda a seleção será feita em 2021, com exame de acesso em 7 de novembro (confira o calendário no edital). A oferta se dá por uma rede de instituições coordenada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).



O ProfHistória é um dos Programas de Mestrado Profissional para Proeb (Professores da Educação Básica), da Capes. A iniciativa oferece a oportunidade de uma formação continuada, contribuindo para a qualidade do ensino de História na educação básica.

O Proeb segue as diretrizes estabelecidas pelo MEC (Ministério da Educação) para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Atualmente são oferecidos 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional, com mais de 15 mil alunos matriculados, em 317 unidades de ensino em todo o País.