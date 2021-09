Mestrado Profissional em Ensino de Física abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do MNPEF (Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física). Coordenado pela SBF (Sociedade Brasileira de Física), o programa está presente em 58 cidades do país, incluindo o polo Londrina/UEL. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas até 26 de setembro na página do Programa – Confira.

Para ingresso em 2022, são ofertadas seis vagas para professores de Física, Ciências e áreas afins da Educação Básica que estejam no efetivo exercício da docência. Com duração de dois anos, o curso dá ênfase ao conteúdo, elencado nas principais disciplinas da Física Clássica e Moderna.





Na UEL, o programa conta com o apoio de 12 professores doutores que responderão pelas disciplinas e orientações. A coordenação é do professor Manuel Simões Filho, do Departamento de Física, do CCE (Centro de Ciências Exatas).

Seleção





Após a divulgação das inscrições deferidas, no dia 8 de outubro, o processo seletivo terá duas etapas. A primeira é a prova escrita, marcada para 13 de outubro, às 13 horas, em formato virtual. A segunda etapa consiste em prova de defesa de um memorial, também online, a ser realizada entre os dias 1º e 26 de novembro.

A matrícula poderá ser efetuada no período de 1º a 3 de fevereiro de 2022. As aulas terão início de acordo com o calendário de pós-graduação da UEL, que será divulgado em breve. Mais informações na página do MNPEF.

Mais informações e instruções sobre o processo constam no Edital/Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física- P19 UEL.