Contra quebra de compromisso do governo, UENP e Unioeste mantêm estado de greve

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e a UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) decidiram em assembleias docentes realizadas nesta quarta-feira (25) que vão manter o estado de greve. A decisão permite que os professores votem pela retomada da greve e suspensão das atividades acadêmicas a qualquer momento. Por outro lado, a UEL (Universidade Estadual de Londrina), também nesta quarta-feira, decidiu por dar início à greve já a partir da próxima segunda-feira (30).





O Sindiprol/Aduel (Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público Estadual de Londrina e Região), que representa a UEL e a UENP, afirmou que os docentes da instituição de Cornélio Procópio votaram pela manutenção do estado de greve. Na próxima quarta-feira (1º), eles devem se reunir novamente para deliberar sobre a retomada da greve e, a partir daí, com a suspensão das atividades acadêmicas.

