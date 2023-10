Docentes da UEL decidem retomar greve a partir da próxima segunda-feira

Os docentes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) votaram e decidiram, por unanimidade, retomar a greve da categoria a partir da próxima segunda-feira (30).





No mesmo dia, os professores irão realizar uma assembleia pela manhã. A categoria cobra a apresentação do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários) por parte do governo do Estado.

(Matéria em atualização.)