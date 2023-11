Enem: TPM, criptomoedas e aplicativos de entrega são temas de segundo dia de provas

Milhares de estudantes realizaram a segunda fase do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 neste domingo (12), em Londrina.





A partir das 12 horas, quando foi liberado o acesso aos alunos, o movimento era intenso em todos os locais de prova. Com o calor beirando os 40 graus, garrafas de água tornaram-se itens tão essenciais quanto a caneta e o RG.

Os participantes tiveram cinco horas para responder 90 questões de ciências da natureza e de matemática. No país, o índice de abstenção foi de 32%.





As questões do segundo dia de provas do Enem 2023 abordaram o funcionamento da vacina contra a covid-19, a influência dos hormônios no período de TPM (tensão pré-menstrual) e matemática financeira.

Assim como na primeira etapa, realizada no domingo anterior (5), a prova começou às 13h30, meia hora depois do fechamento dos portões, e o horário de encerramento era às 18h30. Mas duas horas após o início do exame, muitos alunos já deixavam as salas.





Na avaliação sobre o nível de complexidade exigido na segunda fase, as opiniões dos candidatos se dividiram.

“A prova não estava tão difícil, mas eram muitas questões e tinha que ter calma. Tem muito texto, tem que ler bastante e saber interpretar para entender o que a questão está pedindo. Não estava complicado, mas era mais para desgastar o candidato”, comentou Luiz Gustavo Silva Costa, que pretende ingressar na faculdade de direito.





Mesmo cansativas, o estudante diz que conseguiu responder às questões com tranquilidade. “Acho que vou conseguir uma boa nota.”

Com o objetivo de conquistar uma vaga no curso de artes visuais, Caroline Romero Alencar tem maior facilidade com as disciplinas na área de humanas e, por isso, achou a prova deste domingo mais difícil do que na semana anterior.





“Tenho bastante dificuldade com exatas e biológicas, mas acredito que tenha ido bem, principalmente nas matérias de química e biologia. Mas matemática e física, não fui bem. O conteúdo da prova de matemática era bem básico, mas estava difícil para mim. No geral, acho que fico na média de 600 a 700 pontos”, avaliou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: