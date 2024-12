UEL seleciona bolsistas para o programa Estudante Empreendedor

Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação de Estudante Empreendedor, iniciativa do Governo do Paraná que tem o objetivo de apoiar financeiramente estudantes com perfil para o empreendedorismo, promover a atuação nos campos tecnológico e empresarial e evitar a evasão escolar.





O programa conta com recursos do Fundo Paraná e coordenação da Seti (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com o edital conjunto Prograd/Sebec 001/2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), serão ofertadas 445 bolsas de estudos durante 11 meses no valor de R$ 640, entre fevereiro e dezembro de 2025.





As inscrições começaram na segunda-feira (9) e encerram-se às 23h59 de 7 de janeiro de 2025, e devem ser realizadas exclusivamente por meio do site do Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade). Neste mesmo endereço estão todas as informações sobre o processo de seleção, tais como: formulário, relação de documentos e modelos de declaração.

Publicidade





Ao realizar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos obrigatórios e classificatórios solicitados, todos digitalizados e em formato PDF.





A efetivação da inscrição será somente para estudantes de graduação de cursos presenciais da UEL regularmente matriculados. Estudantes que não se encontrarem nessa condição terão suas inscrições indeferidas.

Publicidade





O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recurso nos dias 25 e 26 de janeiro e o edital final, com a análise dos recursos, será publicado no dia 30, às 17h.





O calendário ainda prevê a publicação do edital de convocação no dia 31 de janeiro, a partir das 16h.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: